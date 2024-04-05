Правительство Мурманской области поблагодарило граждан за поддержку Чибиса

Власти Мурманской области выразили благодарность местным жителям и всем неравнодушным людям за поддержку, оказанную раненному ножом губернатору Андрею Чибису. Об этом 5 апреля пишет правительство региона в своем Telegram-канале.

«Уважаемые северяне и друзья Мурманской области, спасибо за слова поддержки, которые мы видим на личной странице Андрея Чибиса, в социальных сетях и в СМИ», ― сказано в сообщении.

Власти призвали граждан доверять только официальной информации о расследовании нападения и состоянии губернатора, которому сделали операцию. Он находится под наблюдением медиков в тяжелом состоянии.

Ранее главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев сообщил о состоянии губернатора Чибиса после операции.

До этого сообщалось, что в больницу, где находится глава региона, направили бригаду специалистов, в составе которой глава минздрава Мурманской области.

Нападение на Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями он был ранен в живот. Губернатора экстренно госпитализировали, на тот момент он находился в сознании и сам дошел до машины.

По информации управления Следственного комитета РФ, нападавший на Чибиса был задержан. До этого источник «Известий» сообщил, как напавший на губернатора объяснил поступок. Мужчина не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед нападением.