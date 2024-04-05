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Украинский продюсер Шефир назвал глупостью отмену русской культуры в стране

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Фото: соцсети
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Сооснователь творческого объединения на Украине «Студия Квартал-95» Борис Шефир раскритиковал политику Киева против русского языка и культуры, а также отметил, что будущее страны видит рядом с РФ, а не в Евросоюзе. Об этом он заявил в интервью 4 апреля.

«Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники [писателю и поэту Александру] Пушкину в стране. Для меня это глупость», — сказал он в эфире «Радио свобода» (включено в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций в России).

Шефир подчеркнул, что намерен продолжать говорить на русском языке, поскольку его родители были русскоговорящими. Сейчас он живет в Германии и не поддерживает никаких контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым вместе в 2003-м году они основали «Студию Квартал 95» и создали ряд юмористических шоу на телевидении.

«Никаких отношений нет. Грубо говоря, я участвовал в его становлении. Но сейчас он слушает других людей и делает немного не то, что мне нравится. Такое он решение принял», — добавил Шефир.

Он также отметил, что хотел бы видеть Украину союзником России и Белоруссии, поскольку именно рядом с этими государствами он видит развитие своей страны. По его мнению, Украине не нужно стремиться в Евросоюз, поскольку сама идея объединения стран позаимствована ЕС у СССР.

13 августа 2019 года сообщалось, что Зеленский оставил свою работу в компаниях, созданных ранее, и передал доли в них соратникам. Доли украинского лидера в двух компаниях перешли шеф-редактору и автору студии «Квартал-95» Борису Шефиру. Доля в восьми компаниях перешла давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента. Он был уволен с поста 30 марта 2024 года.

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Ранее в этот день сообщалось, что власти Одессы решили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую. Помимо этого, планируется переименовать улицу Бунина в Полицейскую улицу, а Жуковского — в улицу Леси Украинки.

До этого, 20 марта, омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что необходимо избавиться от русских названий детсадов.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажом мемориальных досок.

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