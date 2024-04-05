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В Госдепе сообщили о подготовке нового предложения по обмену Гершковича и Уилана

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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США готовят новое предложение по обмену обвиняемых в России в шпионаже журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс.

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян, — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — приводит ТАСС слова дипломата, сказанные на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

По его словам, прошлое предложение Вашингтона Москва отвергла в ноябре.

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Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест. 26 марта срок содержания журналиста под стражей был в очередной раз продлен до 30 июня 2024 года.

Уилан был задержан в российской столице в конце декабря 2018 года. В отношении него также возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020-го Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять его по схеме обмена заключенными.

12 февраля глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Уиланом. Тот отметил, что работа по возвращению американских граждан, в том числе и журналиста Эвана Гершковича, в Вашингтоне продолжится.

В середине января президент США Джо Байден встретился с сестрой Уилана. Ранее, 25 декабря 2023 года, осужденный в РФ попросил американского лидера прикладывать больше усилий для его освобождения и сообщил, что чувствует, будто его дело на родине оставили в прошлом.

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена Гершковича и Уилана. Он обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. 9 февраля он сообщил, что Москва открыта для переговоров с Вашингтоном по вопросу возвращения Гершковича на родину, потому что нет смысла держать его в тюрьме РФ.

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