Историк Клим Жуков назвал игру «Смута» самостоятельным произведением

Новая историческая компьютерная игра «Смута» является самостоятельным произведением. Об этом 4 апреля «Известиям» заявил историк и блогер Клим Жуков.

Таким образом он оценил соответствие игры роману Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который лежит в основе сюжета.

«Смута» — самостоятельное произведение и не нужно искать каких-то соответствий, кроме как в реальной истории. А реконструировать историю на 100% даже в таком виртуальном виде непросто. Хорошо, если процентов на 90 можно попасть. Научные знания всегда обновляются. То, что мы знаем о смутном времени, материальной культуре смутного времени, сейчас — это примерно раз в 10 больше, чем 50 лет назад», — сказал эксперт.

По его словам, если ученые откроют что-то новое, тогда и игру придется делать новую.

Действие игры разворачивается в период Смутного времени. Главным героем стал князь Юрий Милославский. По сюжету он должен вернуть свою возлюбленную, которая стала жертвой политических потрясений того времени.

Презентация «Смуты» прошла 4 апреля в Нижегородском кремле. На мероприятии впервые прозвучала симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также был показан ролик игры.

Продюсер проекта Андрей Белов рассказал «Известиям», что в игре будет дюжина вариантов финала. Она станет эксклюзивом цифрового магазина VK Play и не выйдет на игровых консолях Xbox и PlayStation, добавил Белов.