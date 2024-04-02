В Cyberia Nova рассказали о 12 вариантах финала в новой игре «Смута»

В ожидаемой российской ролевой игре «Смута» будет дюжина вариантов финала. Об этом «Известиям» рассказал продюсер проекта Андрей Белов.

«В игре планируется 12 вариантов концовки. Обратите внимание: это не значит, что идет разветвление сюжета на 12 веток. Просто мы собираем все действия игрока в ходе прохождения, и на основе их результатов мы выдаем ту или иную концовку», — рассказал он.

Кроме того, авторы проекта добавили, что те или иные решения в побочных квестах не повлияют на основную сюжетную линию.

По словам продюсера, игра станет эксклюзивом цифрового магазина VK Play и не выйдет на игровых консолях Xbox и PlayStation.

«Игра не выйдет на консолях или в других магазинах, в том числе на ПК, поскольку мы смотрели на площадки, на которых мы можем выпустить продукт с минимальным риском. Риском политически мотивированных решений со стороны площадки в том числе», — отметил он.

Кроме того, авторы проекта сообщили, что пока не планируют переводить «Смуту» на другие языки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мутно со временем: в российском суперхите для PC будет 12 финалов