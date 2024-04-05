Номер без вида: в Подмосковье нашли сотни незаконных гостиниц

Муниципальный земельный контроль Московской области за три месяца 2024 года во время рейдов обнаружил незаконные объекты гостиничного сервиса на 167 земельных участках. Число выявленных нелегальных отелей ежегодно достигает нескольких сотен. Эксперты поясняют, что в Подмосковье основная проблема — сложности с переводом земли из одного вида разрешенного использования в другой. В то же время на юге страны незаконные гостиницы совсем другие — это гостевые дома, которые стали реальными конкурентами для зарегистрированных отелей. Чем опасно размещение в незаконных гостиницах, как понять, что она нелегальна, и как борются с проблемой — в материале «Известий».

Сколько в Подмосковье незаконных отелей

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что за два года обследовано 1065 участков и на них незаконная деятельность гостиничного сервиса подтвердилась на 577 участках. 167 выявлено только за три месяца 2024 года.

«Для того чтобы оказывать гостиничные услуги, земельный участок должен иметь соответствующий вид разрешенного использования (ВРИ), он так и называется «для гостиничного обслуживания». По всем зафиксированным нарушениям собственникам направляются предостережения, а также разъяснительные письма о способах устранения нарушения», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

73 владельца земельных участков за эти два года решили использовать земельный участок по целевому назначению, то есть фактически отказались от гостиниц. Еще 30 собственников приняли решение изменить ВРИ для использования участков в коммерческих целях, а 35 правообладателей уже его скорректировали.

«Известия» направили запрос в министерство имущественных отношений Подмосковья.

Откуда в Подмосковье нелегальные гостиницы

Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказывает, что в ситуации с Московской областью речь идет не столько о незаконных гостиницах, сколько о неправильном землепользовании.

— Сама проблема повторяется ежегодно — выявляются десятки, а иногда и сотни земельных участков, на которых строится не то, что положено, — пояснил он «Известиям». — Это не только для сферы туризма характерно: на неправильном месте может появиться и промышленное производство, и шиномонтаж, и всё что угодно.

Фото: ТАСС/Сергей Ермохин

Георгий Мохов не считает возникновение таких гостиниц злым умыслом: это очень дорогой объект и сознательно пойти на то, чтобы построить отель на заведомо незаконных основаниях, решатся немногие. В большинстве случаев это вопрос нарушения землепользования из-за непонимания или обмана, говорит эксперт. Он поясняет, что в Московской области достаточно сложно перевести земли в нужную для собственника категорию. Нередко происходит так, что инвесторы планируют построить гостиницу на 20–30 мест рядом с новым туристическим объектом, например парком развлечений, но земля находится в другой категории: сельскохозяйственная, рекреационная и т.д.

— Одновременно собственники строят объект и начинают готовить документы для перевода этой земли в нужную категорию, — говорит Георгий Мохов. — Как правило, сделать они это не успевают либо «добросовестно заблуждаются» относительно этой возможности. Может быть и обман, когда перевести земельный участок в необходимый ВРИ при его продаже обещают риелторы , но в реальности не могут этого обеспечить.

Фото: ТАСС/Александр Зеликов

Однако есть и вопиющие случаи, которые чаще всего связаны с нелегальными хостелами, говорит он . Депутат Московской областной думы Сергей Маликов подчеркивает, что такие объекты, обычно расположенные в многоквартирных домах, распространены во всех регионах страны, хотя ст. 17 Жилищного кодекса РФ запрещает использование квартир для предоставления гостиничных услуг.

— И здесь возникают очень-очень большие риски, потому что такого рода объекты часто не соответствуют ни пожарным нормам, ни санитарным, ни нормам антитеррористической защищенности, — говорит Георгий Мохов. — Эта ситуация отличается от той, когда бизнесмен хочет легально заниматься гостиничным бизнесом и построить небольшой объект на новом туристическом объекте, но не успевает перевести землю в необходимый вид разрешенного использования и начинает втихаря заселять отели.

Сколько в России незаконных гостиниц

При этом в оценке массовости незаконных гостиниц эксперты разошлись . Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко называет нелегальные средства размещения «единичными» в масштабах страны и говорит об актуальности скорее проблемы мошенничества, когда продаются несуществующие гостиницы.

Председатель комиссии отельеров санкт-петербургского отделения «Опоры России», главный редактор федерального гостиничного портала Prohotel Эдуард Демидов также считает незаконные гостиницы «крайне нехарактерным явлением» для отрасли туризма.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Сама туристическая деятельность достаточно сильно зарегламентирована, не позволяет официальным туроператорам работать с неклассифицированными объектами размещения, — сказал он. — Чаще всего такие «гостиницы», «отели», «хостелы» появляются для того, чтобы в них могли проживать гастарбайтеры, либо такие объекты размещения появляются для ведения незаконной деятельности, сопряженной с оказанием дополнительных незаконных услуг.

Демидов уверен, что за последние 10 лет количество нелегальных объектов размещения значительно уменьшилось, а новые открывать становится невыгодно, потому что их быстро находят правоохранители.

Однако президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин считает подобные ситуации достаточно распространенными, причем в том числе для туризма . По его словам, таким образом владельцы могут уходить от налогов, от лишних затрат на коммунальные услуги.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

— И их много в курортных регионах, например в Краснодарском крае, потому что не нужно платить налоги, повышенный тариф за коммунальные услуги, не нужно платить за услуги по безопасности, антитеррору, за регистрационный и миграционный учет, за курортный сбор, — сказал он «Известиям». — Соответственно, и размещение в таких гостиницах может быть дешевле.

Коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах также указывает, что незаконные гостиницы в большей степени характерны для республик Северного Кавказа и для Южного федерального округа.

— Дать точную оценку, сколько объектов находится в тени, сложно. По разным данным, в Краснодарском крае доля нелегальных гостиниц может доходить до 50% от всего гостиничного рынка , — сказала она «Известиям».

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Директор по развитию и коммуникациям ТВИЛ Оксана Шустикова заявляет, что, по разным данным, доля серых отельеров в регионах СКФО и ЮФО оставляет от 20 до 90% . По ее словам, незаконная гостиничная деятельность там обычно ведется в квартирах под сдачу либо в гостевых домиках.

Проблема гостевых домов

Разница в оценках объема незаконного гостиничного бизнеса связана именно с тем, что не все готовы считать гостевые дома именно нелегальными отелями . Депутат Наталья Костенко подчеркивает, что это разные вещи: на землях ИЖС разрешена коммерческая деятельность, поэтому жители курортных регионов давно сдавали свою недвижимость туристам. Однако со временем они стали улучшать сервис, по сути, оказывая постояльцам гостиничные услуги, и превратились в серьезных конкурентов для официально зарегистрированных гостиниц.

— В Краснодарском крае и Большом Сочи этим нелегальным статусом пользовались недобросовестные собственники, которые платили за дома, как за жилье , — рассказывает Геннадий Ламшин. — По таким объектам устраивали специальные рейды. И вот стоит трехэтажный особнячок, заселенный людьми, а владелец говорит: «Да это не гостиница, это мой домик для друзей — у меня их много». Многих всё же удалось поймать за руку.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

В министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что в республике около 9 тыс. таких гостевых домов. Их легализация может увеличить номерной фонд Крыма на 140 тыс. койко-мест. В Краснодарском крае на запрос «Известий» о количестве нелегальных средств размещения не ответили.

— Вопрос сейчас пытаются урегулировать с помощью эксперимента по установлению правового статуса гостевых домов, — говорит Георгий Мохов. — Законопроект застрял на втором чтении, столкнувшись с определенным сопротивлением. Но это абсолютная неизбежность — всё равно нужно будет находить механизмы для урегулирования проблемы гостевых домов, которых появляется всё больше и больше.

Фото: ТАСС/Андрей Гребнев

Оксана Булах отмечает, что эксперимент по легализации гостевых домов может вывести в правовое поле 16,5 тыс. объектов только в Крыму и Краснодарском крае. При этом она подчеркивает, что важно предложить выполнимые требования: если гостевые дома просто массово уйдут с рынка, регионы могут одномоментно лишиться тысячи койко-мест при существующем профиците спроса.

Наталья Костенко отмечает, что для решения проблемы нелегальных средств размещения важно также завершить реформу классификации гостиниц, которая позволит включить в систему контроля деятельности все новые виды размещения туристов, а также усилить региональный контроль над такими объектами.

Как понять, что гостиница нелегальная

Эдуард Демидов отмечает, что самый простой способ понять, законна ли гостиница, — убедиться в наличии ее в госреестре.

Оксана Шустикова добавляет, что турист сразу должен понять, что гостиница незаконна, если она размещается в многоквартирном доме, также признаком будет отказ от подписания договора аренды или просьба перевести деньги на телефон или отдать их наличными.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин отмечает, что любой посетитель гостиницы по закону «О защите прав потребителей» может потребовать для ознакомления стандартный и специализированный пакет документов, где должна содержаться информация о присвоении отелю определенной категории.

Член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов отмечает, что организация незаконной гостиницы может повлечь за собой риски для ее владельца — вплоть до уголовной ответственности с реальными сроками за нарушение миграционного законодательства, если предоставление жилого помещения иностранцам без их учета расценят как организацию незаконной миграции.