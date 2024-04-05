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«Ростех» поставил Минобороны РФ партию БМП-3

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Фото: Ростех
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Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», поставил партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба холдинга.

Отмечается, что завод на протяжении двух лет увеличивает объемы производства военной техники, совершенствуя образцы под задачи, которые ставит оборонное ведомство.

Ввиду особого режима работы, введенного в 2022 году, Курганмашзаводу потребовалось больше кадров. Так, только за 2023 год на производство были устроены более 2 тыс. рабочих основных профессий и специалистов.

На сегодняшний день расширение базы сотрудников всё еще актуально. Особенно востребованы операторы и наладчики станков, электромонтеры, токари, машинисты мостовых кранов, инженеры-технологи и программисты.

Курганмашзавод (Курганский машиностроительный завод) — один из лидеров военно-промышленного комплекса в стране, единственное в России предприятие, выпускающее БМП, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. С февраля 2019 года ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» «Ростеха», образованного в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала предприятий для создания производственной базы перспективных вооружений тактической зоны боевых действий.

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В начале марта Минобороны РФ показало, как проходит обучение военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск «Центр», осваивающих современные БМП-3 на одном из полигонов тыловой зоны спецоперации. Курсанты учатся вести стрельбу с закрытых позиций, а также с ходу, от кормы и от борта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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