Путин анонсировал открытие молодежных центров в Херсонской и Запорожской областях

В ближайшее время в Запорожской и Херсонской областях откроются новые молодежные центры. Об этом 4 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия молодежных центров в ряде регионов.

«Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее время откроется еще два — в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки, инициативы», — пояснил глава государства.

Президент добавил, что в последние годы в четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности и обрели друзей порядка 150 тыс. молодых людей из российских регионов.

В четверг Путин принял участие в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в Нижегородской, Калининградской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории Херсонеса в Севастополе.

Ранее, 6 марта, российский лидер рассказал, что страна хотела создать на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) условия свободы, творчества и дружбы. Он подчеркнул, что РФ всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

В конце февраля он сообщил, что в стране запустят национальный проект «Молодежь России» в 2024 году. Для этого необходимо консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики, указал президент.

Весной 2023 года Путин назвал главной целью властей страны обеспечение того, чтобы молодежь и дети России росли счастливыми и жили в благополучной, суверенной стране.

В декабре 2022 года президент назвал молодежную политику России стратегически важной темой для Госсовета страны. Он пояснил, что нынешняя молодежь через 10–20 лет будет работать над реализацией целей развития страны, которые ставятся сегодня. Таланты и достижения российских молодых людей будут напрямую влиять на страну.