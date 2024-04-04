Размерный шаг: Путин пообещал повышение МРОТ до 35 тыс. рублей

Экономика в ближайшие годы столкнется с высокой потребностью в рабочих кадрах, заявил Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). По его словам, из-за демографических проблем стране может грозить дефицит специалистов: придется повышать производительность или завозить рабочую силу из-за границы . В этих обстоятельствах нужно поднимать уровень зарплат, улучшать условия труда и готовить новые кадры. В частности, к 2030 году почти в два раза должен вырасти МРОТ — до 35 тыс. рублей . Сколько россиян присоединилось к профсоюзам и как предлагают рассчитывать минимальные размер оплаты труда в ФНПР — в материале «Известий».

Как профсоюзы участвуют в поддержке спецоперации

Владимир Путин 4 апреля принял участие в XII съезде ФНПР. Организация делает многое для гармонизации отношений в сфере занятости, считает президент. При этом особенно важное значение сегодня приобретает социальная ответственность профсоюзов — они вносят огромный вклад в поддержку участников СВО на Украине и жителей прифронтовых территорий . Более того, такое движение в защиту трудящихся должно возродиться в Донбассе и Новороссии.



Также президент коснулся произошедшего в конце марта теракта в Подмосковье, в котором погибли 144 человека . По его словам, уже есть все основания полагать, что заказчики хотели нанести ущерб единству страны, «других целей и не просматривается».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель — подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, — безусловно, просматривается , — добавил Путин. — Всем понятно, в каких условиях мы живем. Нас поставили в условия, когда страна вынуждена вооруженным путем защищать свои интересы, своих людей, свое будущее, свой суверенитет.





Несмотря на это, российская экономика на военные рельсы не переводится. Более того, в РФ выполняются все социальные гарантии . По ряду направлений и вовсе достигнуты рекордные значения. К примеру, безработица в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент.

Что значит для экономики дефицит кадров

Тем не менее экономика России столкнется с высокой потребностью в рабочих кадрах, и «мы с этим будем жить в ближайшие годы» , заявил глава государства. Отчасти это происходит из-за существующих демографических вызовов. Теперь у РФ нет выбора — нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил Владимир Путин.



— Здесь один из ключевых факторов — это доступное, качественное образование, реальная возможность для человека приобретать профессию хорошую, интересную, перспективную и по душе, а также повышать свою квалификацию на протяжении всей карьеры, всей жизни . Сегодня это абсолютный нарратив, требование времени, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На этом фоне критически важно модернизировать промышленность, АПК, сферу услуг с помощью цифровых технологий, что приведет к улучшению условий труда специалистов и к повышению их доходов. Для преодоления этой кадровой «ямы» власти дополнительно поддержат вузы, которые запускают совместные проекты с реальным сектором экономики. Кроме того, уже в следующем году появится новый нацпроект «Кадры», и профсоюзы примут участие в его реализации .





Прогнозирование кадровых потребностей, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий также будут в числе приоритетов нового генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами. Его подпишут в ближайшее время, поскольку предыдущее было рассчитано до 2023 года.



— В 90-е, когда не платили зарплаты, профсоюзы активно выводили людей на улицы, проводили массовые акции протеста, а с начала нулевых, с приходом Владимира Путина, выстроился диалог профсоюзов с правительством, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

В России профсоюзы играют значимую роль, поскольку они объединяют более 20 млн работающих людей , подчеркнул депутат.

Когда в России повысят МРОТ

Укрепление экономики России и расширение технологического потенциала должны конвертироваться в рост зарплат граждан . По словам президента, уже в ближайшие шесть лет доля оплаты труда в ВВП страны «должна уверенно расти».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина



Кроме того, в начале 2027 года все субъекты РФ перейдут на отраслевые системы оплаты труда бюджетников — работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы. Это позволит выровнять их доходы в разных регионах. Также будут увеличены зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах, в пилотном режиме эта работа начнется с 1 сентября.

— И, конечно, заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек, в полном объеме . Здесь ситуация должна контролироваться совместно профсоюзами, Федеральной службой по труду и занятости, а также органами прокуратуры, — сказал Владимир Путин.



Власти также продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда: он должен быть увеличен в полтора раза к 2030 году — до 35 тыс. рублей . К слову, именно профсоюзы в работе с правительством и определяют основные показатели для условий и уровня оплаты трудящихся на разных видах работ, в том числе — МРОТ и прожиточный минимум, сказала «Известиям» депутат Госдумы Елена Драпеко.





На съезде профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ на основе минимального потребительского бюджета. По подсчетам главы ФНПР Михаила Шмакова, этот показатель составляет 49 951 рубль .



Сейчас МРОТ высчитывается другим образом — это 42% от медианной зарплаты (половина работающих получает больше этого показателя, половина — меньше). Размер МРОТ может отличаться в зависимости от региона. Но ни в одном субъекте он не должен быть ниже федерального значения. Сейчас он составляет 19 242 рубля.

В России открылось 12 молодежных центров

В этот же день Владимир Путин дал старт работе круглогодичных молодежных образовательных центров сразу в 12 регионах России . Они как раз помогут молодежи развивать свои компетенции, при этом будут стимулировать и развитие субъектов.

— Они призваны стать точками притяжения, «двигателями» роста и в своих регионах, и во всей России, и вместе дадут, уверен в этом, единый, прорывной результат, позволят серьезно, качественно наращивать возможности для самореализации молодых людей. А это, как не раз говорил уже, — один из главных приоритетов, стратегических ориентиров всей государственной политики, — добавил он.

Сегодня в РФ с учетом новых учреждений будет работать 16 круглогодичных молодежных образовательных центров. Более 150 тыс. молодых людей ежегодно смогут проходить там обучение по разным программам — это в два раза больше, чем в 2023 году , рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева «Известиям». Причем каждый центр отвечает за определенное профессиональное и отраслевое направление: Камчатка — за экологию, Красноярский край — за спорт и здоровье, Архангельская область — за науку. На этапе строительства находятся еще два центра: «Маяк» в Запорожской области и «Таврида» в Херсонской.

— Второе, что закладывает инфраструктурную основу и фундамент для создания возможностей для самореализации молодежи разного возраста, интересов и географии проживания — это программа «Регион для молодых» . Финансирование из федерального бюджета до 2025 года — по 5 млрд ежегодно — распределяется на конкурсной основе в форме субсидий по регионам. На данный момент их получили 66 субъектов, в том числе новые регионы России, — сказала Ксения Разуваева.