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Сюжет:

Посол РФ в Бельгии указал на провал НАТО в построении европейской безопасности

Токовинин: НАТО не воспользовалось шансом выстроить равную безопасность в Европе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Christian Aquino
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НАТО не воспользовался историческими шансами внести вклад в создание в Европе системы равной и неделимой безопасности и продолжил линию на расширение геополитического пространства альянса под руководством Вашингтона. Таким мнением в четверг, 4 апреля, в интервью «Известиям» поделился чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

Дипломат напомнил, что в основе создания НАТО в 1949 году лежали две задачи: сдерживание СССР и обеспечение контроля США за Западной Европой.

«Хорошо известна формула, произнесенная в свое время первым генеральным секретом НАТО британцам [Гастингсом] Исмейем, о том, что организация нужна для того, чтобы обеспечить присутствие американцев в Европе, не допустить в Европу русских и контролировать немцев», — добавил Токовинин.

При этом Североатлантический альянс, несмотря на произошедшие в Европе и мире в последние десятилетия грандиозные изменения, не использовал предоставленные ему историей шансы, для того чтобы внести вклад в создание на европейском континенте системы равной и неделимой безопасности в интересах всех государств.

«Вместо этого была продолжена линия на расширение руководимого из Вашингтона геополитического пространства в Европе за счет прибавления всё новых членов к альянсу и продвижение его на восток Европы», — подчеркнул Токовинин.

При этом НАТО неоднократно использовало военную силу для продолжения расширения и достижения своих целей — например, в Югославии в 1999 году, поэтому, по словам дипломата, «говорить о каком-либо оборонительном или мирном характере альянса, к сожалению, не приходится».

Оценивая текущее состояние отношений между РФ и НАТО, посол отметил, что в условиях, когда альянс ведет гибридную войну против России на территории Украины, о каком-то диалоге сложно вести речь.

«В то же время посольство России в Бельгии остается открытым в случае необходимости для передачи информации», — добавил дипломат.

Среди прочего он также отметил, что система глобального управления, которую после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора пытались выстроить США, примерив на себя роль глобального полицейского, не сработала.

«Эта система совершенно очевидно не сработала, конца истории по представлениям западных аналитиков не получилось, наоборот, вот этот момент своего относительно могущества Соединенные Штаты, их союзники, их сателлиты использовали для того, чтобы пытаться силой навязывать свои порядки», — заявил Токовинин.

Среди примеров таких попыток посол перечислил «закончившиеся совершенно бесславно» 20-летнее пребывание контингента США и НАТО в Афганистане, вторжение в Ирак, приведшее к катастрофическим последствиям, а также содействие Вашингтона и Брюсселя реализации так называемых цветных революций операции по смене режимов в государствах, находящихся за тысячи километров от Соединенных Штатов и Европы.

«К сожалению, ни мира, ни стабильности попытки утверждения такой западноцентричной, американоцентричной, а если говорить о Европе, то натоцентричной системы не принесли», — подчеркнул посол России.

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Накануне, 3 апреля, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил «Известиям», что НАТО подошло к своему 75-летнему юбилею, утратив остатки кокетства и маскировки миротворческой силы. По его словам, альянс показывает всему миру нацеленность на военный экспансионизм.

При этом 1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что отношения России и НАТО можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он добавил, что в нынешней политической ситуации милитаристская риторика блока по отношению к РФ вновь преобладает.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в конце марта подчеркнул, что Россия не собирается воевать с НАТО. Российский лидер обратил внимание на то, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную.

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