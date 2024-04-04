Лавров указал на отсутствие вины России в патовой ситуации на Украине

Ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — сказал он журналистам.

По его словам, если украинская сторона хочет договариваться «на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности», то Россия готова к этому и подкладки в виде «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского между готовностью к переговорам и их началом не нужны.

«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского» — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — сказал он.

Ранее, 28 марта, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Maerkische Allgemeine Zeitung рассказал, что на данный момент «ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».

Днем ранее, 27 марта, журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц написал, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году. Обозреватель отметил, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны США фактически заканчивается. Европейские страны не желают увеличивать финансирование украинской армии и поставлять ей более совершенное оружие, добавил он.

При этом президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия готова рассмотреть любые вопросы о прекращении огня на Украине, однако будет исходить из собственных интересов.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.