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Начальники генштабов СНГ обсудили совершенствование общих систем ПВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Начальники генштабов стран Содружества Независимых Государства (СНГ) на заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) стран СНГ в Москве уделили особое внимание перспективам совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 4 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

«Состоялось обсуждение текущих и перспективных задач развития совместных (объединенных) систем военного назначения. Особое внимание уделено перспективам совершенствования совместной системы связи и объединенной системы ПВО, а также подготовке национальных подразделений гуманитарного разминирования к выполнению задач по предназначению», — отметил он, подводя итоги заседания комитета.

Кроме того, на встрече обсуждались современные подходы к противодействию беспилотникам и опыт разминирования территорий, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).

«Участникам заседания была предоставлена возможность ознакомиться с современными образцами вооружения, созданными предприятиями российского ВПК», — добавил Герасимов.

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Ранее 4 апреля Герасимов отметил, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности и международной безопасности. По оценке главы российского Генштаба, текущая военно-политическая способна быстро меняться и имеет тенденцию к усложнению.

До этого, 8 ноября 2023 года, президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ отмечал, что действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, традиционных ценностей и общественной стабильности. Российский лидер предупредил, что сохраняются общие для стран Содружества угрозы терроризма и организованной преступности, а также наркоторговли, незаконной миграции, экстремизма и риски в информационной, экономической и других сферах безопасности.

Он назвал назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии. С 1 января 2024 года Россия стала председателем в Содружестве.

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