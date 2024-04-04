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Эксперт рассказал о влиянии на курс рубля покупок инвалюты со стороны Минфина

Шатов: покупки инвалюты и золота со стороны Минфина могут оказать давление на курс рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Покупки иностранной валюты и золота со стороны Минфина могут оказать давление на курс рубля, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Он рассказал «Известиям», что курс нацвалюты может находиться в апреле в диапазоне 92–95 рубля за доллар.

Согласно данным сайта Мосбиржи, 4 апреля доллар торгуется на уровне 92 рублей.

Накануне Минфин сообщил, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 235,3 млрд рублей. Операции будут проводиться с 5 апреля 2024 года по 7 мая текущего года, и ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 11,2 млрд рублей.

«Это означает, что ведомство более чем вдвое нарастит объемы дневной покупки валюты по сравнению с прошлым периодом. Покупки иностранной валюты и золота со стороны Минфина могут оказать давление на курс рубля, а также повысить чувствительность курса к другим внешним факторам (к объему выручки, полученной экспортерами, новым возможным санкциям со стороны Запада, к спросу на валюту со стороны населения). Можно предположить, что курс рубля будет находиться в диапазоне 92–95 рубля за доллар», — отметил Шатов.

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Ранее, 1 апреля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что, по его прогнозу, в апреле курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–01,65 рубля, а юаня — 12,48–13 рубля. По его мнению, в настоящее время на рынке действует множество разнонаправленных факторов, способных изменить курс. Он уточнил, что цены на энергоносители продолжают расти, что в свою очередь поддержит рубль в текущем месяце. Кроме того, налоговые выплаты российских экспортеров и продажа валютной выручки Центробанком РФ также положительно влияют на нацвалюту.

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