В Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
Отношения НАТО и России находятся на уровне прямой конфронтации, заявил 4 апреля журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации», — сказал он в ходе брифинга.
По его словам, альянс уже является вовлеченным в конфликт на Украине.
«НАТО задумывалось, конфигурировалось, создавалось и управляется США как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте. НАТО продолжает в этом плане выполнять свою функцию, которая в настоящий момент ни коем образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, является дестабилизирующим фактором», — добавил пресс-секретарь.
Накануне, 3 апреля, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил «Известиям», что НАТО подошло к своему 75-летнему юбилею, утратив остатки кокетства и маскировки миротворческой силы. По его словам, альянс показывает всему миру нацеленность на военный экспансионизм.
При этом 1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что отношения России и НАТО можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он добавил, что в нынешней политической ситуации милитаристская риторика блока по отношению к РФ вновь преобладает.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в конце марта подчеркнул, что Россия не собирается воевать с НАТО. Российский лидер обратил внимание на то, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную.
Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, назвав все предположения касаемо этого бредом. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не двигалась к границам стран НАТО.