В МИД РФ указали на риск выхода конфликта на Украине за географические рамки
Кризис на Украине может выйти за свои географические рамки в результате действий одной из стран НАТО. Об этом 4 апреля заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко.
«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — сказал он.
Он подчеркнул, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину говорят «о готовности идти по пути эскалации», когда Запад «терпит «на земле» стратегическое поражение». По словам Грушко, угроза безопасности со стороны НАТО в сторону России не останется без ответа.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину. Она также отметила, что появляются новые сведения о подготовке Францией военного контингента.
До этого, 19 марта, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских Вооруженных сил».
26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.
Позднее, в середине марта, Макрон указал, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.