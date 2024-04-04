Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховный лидер Ирана на иврите пригрозил Израилю за удар по консульству в Сирии
Политика
В МИД РФ указали на риск выхода конфликта на Украине за географические рамки
Мир
Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой
Общество
Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
Мир
Захарова назвала провальным саммит по атомной энергетике в Бельгии без РФ
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина к международному диалогу
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Политика
В Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Общество
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского
Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры

Финансист рассказала о возможности получить налоговый вычет за квартиру в ипотеке

Алексеенко: получить налоговый вычет за квартиру в ипотеке может любой из супругов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Получение налогового вычета на жилье, купленное в ипотеку, может значительно снизить налоговую нагрузку и стать значительным финансовым бонусом при покупке недвижимости. Об этом 4 апреля «Известиям» сообщила финансовый директор, собственник ООО КЦ «Гранд», основатель бизнес-клуба Refill, международный спикер по корпоративным финансам Ася Алексеенко.

Основные аспекты получения налогового вычета на жилье, купленное в ипотеку, включают: право на вычет — для получения вычета на жилье нужно быть налоговым резидентом РФ и иметь договор ипотеки на приобретенное жилье; формат вычета — вычет осуществляется путем уменьшения налогооблагаемой базы на сумму процентов по ипотечному кредиту и основного долга, уплаченных за календарный год; необходимые документы — для оформления налогового вычета требуется предоставить документы, подтверждающие факт покупки жилья в ипотеку, а также справку от банка о суммах, уплаченных по кредиту; заполнение декларации — для получения вычета нужно заполнить соответствующие графы в декларации по налогу на доходы физических лиц и приложить копии всех необходимых документов; сроки подачи — заявление на получение вычета можно подать вместе с декларацией по налогу на доходы физических лиц или в течение трех лет после окончания календарного года, за который производится вычет.

Долги в ящик: россияне резко сократили спрос на кредиты
Количество заявок на выдачу «потребов» с октября упало почти на 10%, а на ипотеку — на 30%

Если жилье приобреталось в браке, право на вычет за проценты может получить любой из супругов, даже если не является заемщиком по договору, не указан в документах на собственность и оплату, указала эксперт. Расходы на проценты между супругами распределяются по заявлению в любой пропорции — ее можно менять каждый год. При этом у каждого супруга свой лимит вычета, а не один на двоих, сказала Алексеенко.

Важно — если один из супругов использует даже 10 тыс. рублей для вычета за проценты, он утратит право вернуть налог с другой ипотеки в будущем, добавила собеседница издания.

Накануне, 3 апреля, в ВТБ сообщили, что в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, однако примерно на 10% ниже, чем годом ранее. По прогнозам кредитной организации, по итогам текущего года выдачи ипотеки в РФ могут составить 4,6–5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023-м. Эксперты считают, что итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики Центробанка РФ, а также от сроков и темпов снижения ключевой ставки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024