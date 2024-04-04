Финансист рассказала о возможности получить налоговый вычет за квартиру в ипотеке

Получение налогового вычета на жилье, купленное в ипотеку, может значительно снизить налоговую нагрузку и стать значительным финансовым бонусом при покупке недвижимости. Об этом 4 апреля «Известиям» сообщила финансовый директор, собственник ООО КЦ «Гранд», основатель бизнес-клуба Refill, международный спикер по корпоративным финансам Ася Алексеенко.

Основные аспекты получения налогового вычета на жилье, купленное в ипотеку, включают: право на вычет — для получения вычета на жилье нужно быть налоговым резидентом РФ и иметь договор ипотеки на приобретенное жилье; формат вычета — вычет осуществляется путем уменьшения налогооблагаемой базы на сумму процентов по ипотечному кредиту и основного долга, уплаченных за календарный год; необходимые документы — для оформления налогового вычета требуется предоставить документы, подтверждающие факт покупки жилья в ипотеку, а также справку от банка о суммах, уплаченных по кредиту; заполнение декларации — для получения вычета нужно заполнить соответствующие графы в декларации по налогу на доходы физических лиц и приложить копии всех необходимых документов; сроки подачи — заявление на получение вычета можно подать вместе с декларацией по налогу на доходы физических лиц или в течение трех лет после окончания календарного года, за который производится вычет.

Если жилье приобреталось в браке, право на вычет за проценты может получить любой из супругов, даже если не является заемщиком по договору, не указан в документах на собственность и оплату, указала эксперт. Расходы на проценты между супругами распределяются по заявлению в любой пропорции — ее можно менять каждый год. При этом у каждого супруга свой лимит вычета, а не один на двоих, сказала Алексеенко.

Важно — если один из супругов использует даже 10 тыс. рублей для вычета за проценты, он утратит право вернуть налог с другой ипотеки в будущем, добавила собеседница издания.

Накануне, 3 апреля, в ВТБ сообщили, что в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, однако примерно на 10% ниже, чем годом ранее. По прогнозам кредитной организации, по итогам текущего года выдачи ипотеки в РФ могут составить 4,6–5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023-м. Эксперты считают, что итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики Центробанка РФ, а также от сроков и темпов снижения ключевой ставки.