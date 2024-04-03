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В России в марте выдачи ипотеки выросли в 1,5 раза

ВТБ: в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, однако примерно на 10% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщили в ВТБ 3 апреля.

В кредитной организации уточнили, что всего по итогам I квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 трлн рублей, что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023-го.

«В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки. В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращаются. По нашей оценке, в I квартале продажи ипотеки в России снизились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По прогнозам ВТБ, по итогам текущего года выдачи ипотеки в РФ могут составить 4,6–5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. В кредитной организации считают, что итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики Центробанка РФ, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки. Смягчения политики регулятора эксперты банка ожидают не ранее второго полугодия. Пока же российские кредитные организации будут развивать программы, позволяющие снизить долговую нагрузку заемщиков, в том числе совместно с ключевыми игроками рынка недвижимости, считают эксперты.

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Ранее, 25 марта, в ВТБ рассказали, что в 2024 году в России объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может достигнуть 1 трлн рублей. Там объяснили, что помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены 1 кв. м в сравнении с квартирами драйвером спроса выступают госпрограммы со льготными ставками.

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