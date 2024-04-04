Глава администрации Харьковской области сообщил об атаке на предприятие

В населенном пункте Лозовая Харьковской области было повреждено предприятие, сообщил 4 апреля глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

«Повреждена гражданская инфраструктура, горели 5 автомобилей. Пострадавших нет», — написал он.

При этом Синегубов не уточнил, какое именно предприятие повреждено.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

В марте украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут не в состоянии осуществлять защиту Харькова, если им не удастся оттеснить силы российских военных. Он посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. По его словам, люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой, когда город будет под защитой.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов говорил в интервью о том, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура. Это произошло в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.