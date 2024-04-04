Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховный лидер Ирана на иврите пригрозил Израилю за удар по консульству в Сирии
Мир
Мадуро сообщил о секретных базах США в спорном регионе Эссекибо
Мир
Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой
Общество
Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
Мир
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
Консультант Госдепа США заявил о подготовке НАТО к отправке войск на Украину
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Общество
Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Общество
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского
Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры
Сюжет:

Глава администрации Харьковской области сообщил об атаке на предприятие

0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В населенном пункте Лозовая Харьковской области было повреждено предприятие, сообщил 4 апреля глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

«Повреждена гражданская инфраструктура, горели 5 автомобилей. Пострадавших нет», — написал он.

При этом Синегубов не уточнил, какое именно предприятие повреждено.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Без шума и тыла: почему Запад и Зеленский заговорили о большом российском наступлении
В Киеве сообщили, что ВСУ не готовы к тяжелой обороне

В марте украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут не в состоянии осуществлять защиту Харькова, если им не удастся оттеснить силы российских военных. Он посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. По его словам, люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой, когда город будет под защитой.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов говорил в интервью о том, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура. Это произошло в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024