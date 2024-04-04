«Известия» показали последствия обстрела ВСУ приграничного села в Белгородской области

Подвергающееся регулярным обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области опустело, на его улицах можно встретить обгоревшие остовы автомобилей, в которые попали снаряды. Об этом 4 апреля рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко, который посетил приграничный населенный пункт.

По словам Харченко, внутри сгоревшей в результате атаки «Нивы», например, можно увидеть фрагмент беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Находящийся по соседству дом пострадал от попавшей в него ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Журналист отметил, что подобная картина стала обыденностью для находящихся у границы с Украиной населенных пунктов.

«Страшно, конечно. Мы остались здесь, но что теперь делать, не знаем... Слышно, что выстрелили, а куда летит, неизвестно. Когда ты в доме, не видно, и не поймешь», ― рассказала местная жительница Юлия Новомлинская, которую застал врасплох один из ночных обстрелов.

Как отметил корреспондент, прилеты украинских снарядов в Гора-Подоле крайне ощутимы, поскольку село находится всего в 5 км от государственной границы.

Днем ранее Харченко, побывавший в Глотово, еще одном приграничном селе Белгородской области, показал, как там разрушены дома, а дороги разбиты прилетевшими украинскими снарядами. Корреспондент отметил, что опустевшие улицы патрулируют военные, почти всех местных жителей уже эвакуировали.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода и Белгородского района в тот день со стороны ВСУ число пострадавших достигло 10 человек. Также в Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 82 квартиры в 23 многоквартирных зданиях и в семи частных домах.

До этого, 29 марта, Гладков заявил, что около 1,4 тыс. жилых объектов получили повреждения из-за украинских обстрелов населенных пунктов Белгородского района с 11 марта. По данным губернатора, наибольшее количество разрушений пришлось на поселки Майский, Разумное, Новосадовый, Таврово, Дубовое и Октябрьский, а также села Беловское и Никольское.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.