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The Guardian узнала о применении Израилем ИИ для выявления целей в Газе

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Фото: Global Look Press/Dawoud Abu Alkas
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала раскрытую базу данных, созданную при помощи системы искусственного интеллекта (ИИ) Lavender, которая за один раз выявила 37 тыс. потенциальных целей для нанесения удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 3 апреля пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник в разведывательном подразделении.

По словам информатора, из-за применения ИИ для обнаружения потенциальных целей израильская армия допустила изрядное количество ошибок, которое привело к гибели гражданского населения анклава.

«Все там (военнослужащие ЦАХАЛ. ― Ред.), включая меня, потеряли людей 7 октября. Машина (Lavender. ― Ред.) делала это хладнокровно, что упростило поставленную задачу», ― заявил источник британскому изданию, подчеркнув, что использование ИИ в военных операциях ― беспрецедентное событие.

О техничности уничтожения выбранных Lavender целей также сообщил другой израильский военнослужащий. Он сказал, что на ликвидацию предполагаемого объекта ХАМАС уходило в среднем 20 секунд, благодаря чему солдатам ЦАХАЛ удалось в короткие сроки уничтожить большое число палестинских боевиков, несмотря на то, что в результате ударов были убиты невинные люди.

Как объяснил один из военнослужащих ЦАХАЛ, нанесение крупных ударов по объектам в секторе Газа в первую очередь оправдывалось предположениями о пребывании там большого числа боевиков ХАМАС.

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В октябре 2023 года в прошлом служивший в Армии обороны Израиля и работавший в одной из израильских спецслужб россиянин Равид Гор заявил, что в последние годы израильские спецслужбы стали слишком полагаться на искусственный интеллект и автоматические пулеметы на вышках. Когда палестинские снайперы в ходе вторжения 7 октября в Израиль расстреляли камеры наблюдения и каким-то образом нейтрализовали пулеметы, бойцы ЦАХАЛ на передовых позициях должны были дать им отпор, но оказались не готовы.

В марте источники газеты The Times of Israel в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали, что власти страны не исключают возможности сохранить военное присутствие в секторе Газа в ближайшие 10 лет. Это понадобится для стабилизации обстановки в анклаве.

27 февраля 2024 года представитель израильской армии Анна Уколова заявила «Известиям», что срок окончания операции Израиля в секторе Газа невозможно определить, потому что он зависит от интенсивности сопротивления радикального палестинского движения ХАМАС, а ЦАХАЛ приходится соблюдать осторожность ради безопасности заложников и мирного населения анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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