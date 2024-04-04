Ученые оптимизировали методику лечения катаракты и глаукомы
Научный коллектив Медицинского института Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовал усовершенствованную методику хирургического лечения катаракты и глаукомы у пациентов с осложненным состоянием связочного аппарата хрусталика. Предложенный способ позволит снизить риск осложнений во время операции, улучшить зрительные функции и усилить гипотензивный эффект хирургии.
Врачи ПГУ предлагают корректировку к уже существующей хирургии при наличии дефекта цинновых связок. Он встречается у больных в 34% случаев.
«Это осложнение приводит к затруднению хода операции и увеличивает риск осложнения хирургии катаракты и глаукомы. В известных методиках проведения микрохирургии с таким осложнением часто происходит пролапс (выпадение) стекловидного тела. Это блокирует отток внутриглазной жидкости, а значит и внутриглазное давление не снижается до пределов нормы», — пояснил «Известиям» доцент кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» Мединститута ПГУ Евгений Ивачев.
Научный коллектив предлагает проводить операцию на глаза следующим образом. На первом этапе лечить катаракту: удалять помутневший хрусталик, затем имплантировать внутрикапсульное кольцо вместе с искусственной интраокулярной линзой. Через 10–14 дней станет возможным оперировать глаукому.
Такая манипуляция значительно профилактирует повышение глазного давления из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости, это может произойти, если случится пролапс, подчеркнул Ивачев.
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