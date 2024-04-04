На трассе М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС региона.
ДТП произошло на 794-м км в Чертковском районе области ранее в среду. Из-за аварии произошла утечка дизельного топлива, пишет RT.
Сотрудники МЧС России совместно со спасателями и дорожными службами ликвидируют последствия разлива. Всего задействовано 27 человек и 12 единиц техники, уточняет «Москва 24».
Утром 3 апреля в Госавтоинспекции МВД России сообщили, что на российских дорогах за прошедшие сутки произошло 193 ДТП, в которых 22 человека погибли и еще 227 пострадали. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 36 ДТП, в результате которых один ребенок погиб.
В марте смертельное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля случилось под Петербургом. Оба транспорта столкнулись, в итоге погиб водитель легковушки, сообщает телеканал «360».