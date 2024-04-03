Диетолог назвала полезные свойства молочного улуна

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах молочного улуна — одного из видов листового чая.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в среду, 3 апреля, специалист отметила, что молочный улун отличается от черного и зеленого чая не только необычным вкусом, но и рядом полезных свойств. Черный чай более ферментированный, зеленый — менее, а вот улун — средней ферментации.

«Получается, что края листика ферментируют, остальная часть остается нетронутой. А молочным его назвали, потому что он слабо похож на чай с молоком. Вкус у него очень мягкий, без излишней терпкости и горькости», — объяснила Соломатина.

По ее словам, регулярное употребление такого чая может продлить жизнь на пять лет. Молочный улун сдерживает образование свободных радикалов в организме. Кроме того, в молочном улуне присутствует много антиоксидантов. Такой чай предотвращает развитие дегенеративных заболеваний, связанных с повышенной активностью свободных радикалов.

Также молочный улун сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезни Альцгеймера и Паркинсона, сообщает телеканал «360». В таком чае содержится теанин — фермент, способный как бодрить, так и успокаивать. Он помогает проснуться и сконцентрироваться, хорошо бодрит, не ускоряет сильно пульс, в отличие от кофе. В этой связи не стоит опасаться скачков давления.

Соломатина предупредила, что молочный улун при злоупотреблении может нанести вред организму. Этот чай не стоит пить, если имеются обострения заболеваний ЖКТ, болезни печени, потому что теанин в больших количествах может оказывать токсический эффект. Также не стоит увлекаться молочным улуном при запорах, так как он обладает крепящими свойствами.

На передозировку молочным улуном, по словам диетолога, указывают бессонница, беспокойство и учащенное сердцебиение. Она рекомендовала заваривать чай минимум пять-шесть раз, чтобы максимально снизить его негативные свойства.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что молочный улун после покупки стоит хранить в стеклянной или керамической посуде с крышкой, в прохладном месте без доступа света. Также молочный улун должен храниться вдали от других продуктов, потому что он хорошо впитывает посторонние запахи. Напиток лучше всего употребить в течение нескольких месяцев.

2 апреля врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила, что некоторым людям стоит относиться к чаю с осторожностью. Так, люди, страдающие от латентного дефицита железа или железодефицитной анемией, должны придерживаться строгой вегетарианской диеты и следить за количеством выпитого чая.

11 марта специалист Центра китайской медицины Сергей Максимов рекомендовал чай пуэр в качестве замены кофе. По его словам, в нем содержится столько же кофеина, как в чашке черного или зеленого чая. Между тем, в нем отсутствует теанин, привычный для зеленого чая и смягчающий эффект от кофеина. В этой связи бодрящий эффект пуэра достаточно высокий, пишет RT. Этот чай лучше всего пить в первой половине дня.

В феврале нутрициолог Вероника Гусакова предупредила о вреде слишком частых чаепитий. Она отметила, что безопасной суточной дозой для взрослого человека специалист назвала 400 мг, отмечает НСН.