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Врач указала на опасность чая для некоторых людей

Врач Антюфеева: много чая не стоит пить при тревожно-депрессивном расстройстве
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Фото: Global Look Press/Erik Reis - IKOstudio
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Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила, что чай обладает различными полезными свойствами в зависимости от сорта, но некоторым людям стоит относиться к этому напитку с осторожностью.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 2 апреля, специалист отметила, что в чае содержатся танины — вещества, способные образовывать соединения с железом, содержащимся в продуктах, из-за этого оно не усваивается в пищеварительном тракте.

В этой связи люди, страдающие от латентного дефицита железа или железодефицитной анемией, должны придерживаться строгой вегетарианской диеты и следить за количеством выпитого чая. Максимум допускается не более трех чашек в день, отмечает телеканал «360».

Кроме этого, в чае содержится кофеин, который в больших количествах может усилить стресс, тревогу и беспокойство, сообщает RT.

«Поэтому при тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая», — подчеркнула врач.

По ее словам, не следует превышать дозу кофеина более 200 мг в день.

С осторожностью к употреблению чая стоит относиться людям с функциональной диспепсией. Медик пояснила, что злоупотребление этим напитком может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак, уточняет сайт kp.ru. Предотвратить такую реакцию можно, если съесть что-то или добавить в чай немного молока.

Помимо этого, злоупотреблять чаем не стоит беременным, так как кофеин в больших количествах способен привести к различным осложнениям беременности, пишет «Москва 24». Лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом, заключила специалист.

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В феврале нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что слишком частые чаепития могут причинить вред организму. Наибольшей опасности подвержены дети. Она напомнила, что в чае содержится много кофеина. Безопасной суточной дозой для взрослого человека специалист назвала 400 мг, пишет НСН.

В октябре врач-эндокринолог Юлия Вереина предупредила, что чрезмерное употребление чая может привести к проблемам с пищеварением. Также чай выводит воду из организма, что приводит к обезвоживанию из-за мочегонного эффекта. По словам врача, от черного чая стоит отказаться людям, склонным к нервозности или проблемам со сном.

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