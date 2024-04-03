В Москве сильный ветер сносит крыши и вырывает деревья из земли
После резкого потепления в Москву пришел сильный ветер, который вырывает из земли деревья и срывает крыши. В среду, 3 апреля, в распоряжении «Известия» появились кадры обстановки в столице.
Около станции метро «Бауманская» рядом с остановкой общественного транспорта упало большое дерево. На место происшествия прибыли сотрудники коммунальных служб. Кроме того, недалеко от станции «Курская» ветер сорвал обшивку с крыши магазина.
3 апреля в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В столичном управлении МЧС России предупредили, что порывы могут достигать 16–21 м/с, погодные условия сохранятся до 21:00. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Ранее в этот день столичная прокуратура сообщила, что на стройплощадке на юго-востоке Москвы погиб рабочий. На высоте на него упало ограждение, которое снесло порывом ветра.