Платеж и поведение: в каких странах всё еще принимают карты «Мир»

Карты «Мир» по-прежнему обслуживают без ограничений в Белоруссии и Абхазии. В отдельных торговых точках и банкоматах их принимают еще в семи странах , выяснили «Известия». С апреля платежные системы Киргизии («Элкарт») и Армении (ArCa) перестали работать с российской НСПК, такое же решение приняли крупнейшие кредитные организации Казахстана . Однако у россиян всё еще остается немало способов делать покупки за границей: помимо наличных, это карты Union Pay и пластик иностранных банков. Какие еще перспективы трансграничных платежей видит Банк России — в материале «Известий» .

В каких странах перестали принимать карты «Мир»

Финансовые организации сразу в нескольких странах ближнего зарубежья сообщили, что ограничивают работу платежной системы РФ. С 3 апреля операции по картам «Мир», выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре участников киргизской платежной системы «Элкарт» проходить не будут , заявили «Известиям» в Национальном банке этой страны, эту информацию подтвердили и в российской НСПК.

До этого с 30 марта прекратила принимать карты «Мир» в своей инфраструктуре армянская платежная система ArCa .

Кроме того, от взаимодействия с российским «пластиком» отказался крупнейший банк Казахстана «Халык», а также другие финансовые организации страны — банк «ЦентрКредит», Народный банк, «Форте» и Нурбанк. В Нацбанке Казахстана при этом отметили, что решения об участии в международных платежных системах кредитные организации принимают самостоятельно. То есть это шаги, сделанные отдельными игроками, а не всей страной .

Народный банк Казахстана (Халык Банк) Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Новые ограничения появились после того, как НСПК — оператор карт «Мир» — попала под блокирующие санкции США 23 февраля. Финансовые организации за рубежом опасаются вторичных ограничений. Неделей ранее нацкарты также стало невозможно подвязать в Samsung Pay для оплаты смартфоном, а приложение Mir Pay удалили из магазина Google Play.

В начале 2024 года карты «Мир» принимались в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в Венесуэле, Вьетнаме и на Кубе, писали ранее «Известия». Редакция направила запрос в НСПК и ЦБ о том, в каких государствах по-прежнему можно оплатить покупку национальным «пластиком».

В банке ДОМ.РФ заявили «Известиям», что карты «Мир» работают на Кубе, в Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Венесуэле, Вьетнаме и Таджикистане. А также в Армении (через «ВТБ Армения») и Казахстане (но в ограниченном формате) .

Они продолжают работать повсюду в Белоруссии и Абхазии, уточнила руководитель направления исследований Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. По ее словам, наш «пластик» также по-прежнему действует в Таджикистане, Вьетнаме, Армении, на Кубе, в Венесуэле и Казахстане — но в ограниченном количестве мест , а снятие налички возможно только в определенных местных финансовых организациях.

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

— Если иностранный банк приостанавливает работу с «Миром», то в тех торговых точках, где он предоставляет эквайринг, расплатиться российской картой будет невозможно. Но в магазинах, где безналичные платежи обслуживает другая кредитная организация, провести платеж можно , — пояснила Екатерина Семерикова.

Например, на Кубе и в Венесуэле нацкарты будут с большей вероятностью обслуживаться в туристических местах. Та же ситуация с банкоматами , продолжила эксперт: снять наличные можно в АТМ тех финансовых организаций, которые работают с НСПК.

Банки группы ВТБ Армении, Белоруссии и Казахстана продолжают обслуживать карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме , как это было и ранее, заявили «Известиям» в ВТБ. Там держателям нацкарт любых российских кредитных организаций доступны снятие наличных в банкоматах, оплата услуг в мобильных приложениях, через дистанционные каналы обслуживания, переводы, в том числе трансграничные.

— В Белоруссии и Казахстане держатели карт «Мир» ВТБ могут совершать онлайн-покупки в интернет-магазинах и сервисах, снимать наличные в устройствах банков, поддерживающих российскую платежную систему , — уточнили в ВТБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Какие еще способы платежей за рубежом остаются у россиян

Банк России ищет варианты использования карт платежной системы «Мир» за рубежом в условиях санкций , заявила 2 апреля в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. В частности, речь о расширении банкоматной сети иностранных «дочек» российских кредитных организаций.

— Мы сейчас с нашими банками как раз прорабатываем вопрос, чтобы они смогли расширить свою банкоматную сеть и сеть POS-терминалов. Объем этой сети сейчас в проработке, — уточнила она.

Самый простой способ оплаты в стране, где не поддерживается карта «Мир», — наличные , сказали в банке ДОМ.РФ. При этом следует учитывать лимит на вывоз валюты за пределы РФ не более $10 тыс. на одного человека.

Другой вариант — карты UnionPay неподсанкционных банков , рассказала эксперт образовательной компании Moscow Digital School Мария Телегина. Например, их выпускает Газпромбанк, РСХБ, ВБРР, «Русский стандарт», Примсоцбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Еще одна возможность — это оформить карту дружественной страны , добавила Мария Телегина. Хотя это достаточно дорогой вариант, но вполне реализуемый, поскольку есть сервисы по открытию счета за рубежом без личного визита, уточнила эксперт. Важно помнить, что при оформлении такого счета об этом необходимо сообщить в налоговую службу.

— В каждой стране (а иногда это зависит даже от банка, где открывается счет) имеются свои требования к документам: где-то необходимо разрешение на работу, подтверждение дохода или подтверждение места жительства, где-то условия попроще, — напомнила Екатерина Семерикова из Школы управления «Сколково».

Кроме того, остается вопрос, как пополнять зарубежный «пластик» . Если клиент получает деньги с помощью перевода из другой страны, то необходимо, чтобы эти перечисления были бесперебойными, отметила Екатерина Семерикова.

Пока за рубежом не заявляли, что полностью ограничат переводы с карт «Мир» . В частности, в Нацбанке Киргизии заявили «Известиям», что такая возможность сохраняется — с использованием мобильных приложений коммерческих игроков в РФ и Киргизии с прямыми договорными отношениями, а также по системам денежных переводов без открытия счета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ЦБ РФ также работает над тем, чтобы можно было перечислять деньги за рубеж через систему быстрых платежей (СБП), заявляла Ольга Скоробогатова в Госдуме. По ее словам, сейчас это приоритетная схема, поскольку технологически она несет меньше рисков для контрагентов.