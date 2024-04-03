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Банки ВТБ в Армении, Белоруссии и Казахстане продолжили обслуживать карты «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Банки группы ВТБ Армении, Белоруссии и Казахстана продолжают обслуживать карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме, сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ 3 апреля.

«Держателям карт «Мир» банков группы ВТБ и любых других российских банков доступны снятие наличных в банкоматах, оплата услуг в мобильных приложениях, через дистанционные каналы обслуживания, переводы, в том числе трансграничные․ В зависимости от страны переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными», — отметили там.

Уточняется, что в Белоруссии и Казахстане держатели карт «Мир» ВТБ могут совершать онлайн-покупки, снимать наличные в устройствах кредитных организаций, которые поддерживают платежную систему РФ.

«Мы следим за ситуацией на финансовом рынке этих стран и учитываем нагрузку на наши банкоматную и терминальную сети на их территории. При необходимости ВТБ всегда готов оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка», — подчеркнули в пресс-службе.

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Ранее, 19 марта, платежная система Армении «Армениан Кард» официально уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что прекращает обслуживать карты «Мир» с 30 марта.

2 апреля ТАСС сообщило, что казахстанский Halyk Bank Bank остановил обслуживание карт «Мир» с конца февраля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения подчинилась давлению Запада, решив прекратить использование карт «Мир». По ее словам, экономика этой страны понесет из-за этого решения «ощутимые потери»: граждане столкнутся с серьезными неудобствами: работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой потеряют и туристы.

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