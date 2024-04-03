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Захарова указала на влияние Запада на решение Армении по картам «Мир»

Захарова: Армения подчинилась давлению Запада в вопросе работы карт «Мир»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Армения подчинилась давлению Запада, решив прекратить использование карт «Мир», сообщила 3 апреля в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что экономика Армении понесет из-за этого решения «ощутимые потери»: граждане страны столкнутся с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой также потеряют туристы.

«Есть и другие примеры того, как это ударит по экономике Армении», — добавила Захарова.

Она также выразила уверенность, что издержки от решения Еревана будут «гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций».

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1 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что действия банков Армении, заявивших о прекращении обслуживания российских карт «Мир», связаны скорее не с недружественными действиями страны против РФ, а с беспрецедентным санкционным давлением, которое Вашингтон оказывает на Ереван.

19 марта платежная система Армении «Армениан Кард» официально уведомила НСПК, что прекращает обслуживать карты «Мир» с 30 марта. При этом начальник управления международного развития платежной системы «Мир» Евгения Егоренкова напомнила, что с картами российской системы продолжат работать все сервисы структуры «ВТБ Армения».

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