Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты «Мир» санкционным давлением

Действия банков Армении, которые заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир», связаны скорее не с недружественными действиями страны против РФ, а с беспрецедентным санкционным давлением, которое на нее оказывают США. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этому есть другие объяснения. Неоднократно говорили, что очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов. Угроза вторичных санкций, угроза санкций и тому подобное. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, они принимают принимают меры по хеджированию рисков. Мы тоже принимает меры по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков также добавил, что Россия и Армения будут продолжать поиски способов для компенсации вреда банкам, нанесенного санкциями Запада.

«Продолжим пути обсуждения и компенсацию того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев», — добавил он.

Ранее, 19 марта, «Известиям» сообщили, что Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт «Мир». В НСПК уточнили, что в настоящее время в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Кроме того, клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране.

До этого, 16 января, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Дне финансиста в рамках выставки «Россия» заявила, что многие страны, где развит туризм, изъявили желание организовать прием карт «Мир».

17 ноября 2023 года, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков выразил мнение, что у российской национальной платежной системы есть большие перспективы. Развитие системы «Мир» невозможно затормозить, подчеркнул он.

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