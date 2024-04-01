Реклама
Прямой эфир
Экономика
СМИ указали на укрепление экономики России вопреки санкциям Запада
Экономика
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири» после плановых работ
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Мир
Треть жителей США в ходе опроса поддержала идею депортации принца Гарри
Мир
Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Армия
Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Авто
В РФ ужесточили контроль за уплатой таможенной пошлины с ввозимых авто
Мир
Израильская полиция задержала сестру лидера ХАМАС Исмаила Хания
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Общество
Путин поручил обеспечить бригады «скорой» в приграничных регионах средствами РЭБ
Мир
Замбия, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи
Мир
Франция заявила об ожидании сигналов от КНР России по Украине
Сюжет:

Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты «Мир» санкционным давлением

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия банков Армении, которые заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир», связаны скорее не с недружественными действиями страны против РФ, а с беспрецедентным санкционным давлением, которое на нее оказывают США. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этому есть другие объяснения. Неоднократно говорили, что очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов. Угроза вторичных санкций, угроза санкций и тому подобное. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, они принимают принимают меры по хеджированию рисков. Мы тоже принимает меры по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков также добавил, что Россия и Армения будут продолжать поиски способов для компенсации вреда банкам, нанесенного санкциями Запада.

«Продолжим пути обсуждения и компенсацию того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев», — добавил он.

ЕС, сэр: Ереван закрепляет прозападный курс
В каком направлении пошла Армения и чем это грозит республике и ее отношениям с Россией

Ранее, 19 марта, «Известиям» сообщили, что Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт «Мир». В НСПК уточнили, что в настоящее время в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Кроме того, клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране.

До этого, 16 января, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Дне финансиста в рамках выставки «Россия» заявила, что многие страны, где развит туризм, изъявили желание организовать прием карт «Мир».

17 ноября 2023 года, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков выразил мнение, что у российской национальной платежной системы есть большие перспективы. Развитие системы «Мир» невозможно затормозить, подчеркнул он.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024