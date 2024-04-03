В Германии назвали Украину козлом отпущения в конфликте НАТО с Россией

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс считает, что США используют Украину в качестве «козла отпущения» в конфликте с Россией. Об этом он сообщил «Известиям» 3 апреля.

«Опосредованно НАТО уже ведет войну с Россией, а Украина — просто козел отпущения, страдающий народ, который натравили, чтобы напряженность довести до вооруженного конфликта. Это вызывает сожаление. Я надеюсь, что страны НАТО образумятся и на Западе продвинутся силы, которые выступают против поставок оружия и за дипломатию — абсолютно нормальное явление в прошлые десятилетия, а сегодня отодвинутое на задворки», — сказал он.

13 марта исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци заявил, что США используют конфликт между Россией и Украиной, чтобы с помощью НАТО получить контроль над странами Европы. Еще одна цель украинского кризиса для США — это получение прибыли, отметил Сунь Ци. По его мнению, США намеренно продолжают подливать масла в огонь, и это приносит им огромные выгоды. Кроме того, поддержка Киева позволяет Вашингтону наращивать инвестиции в свои предприятия и создавать рабочие места.

Ранее, 7 марта, профессор МГИМО, политолог Елена Пономарева заявила «Известиям», что конфликт на Украине дал возможность США не только укрепить свою экономику, но и демонтировать экономические процессы в Евросоюзе. Она напомнила о ситуации с Афганистаном, Сирией и Ираком, где в последнем все нефтяные ресурсы были поставлены под контроль американских транснациональных компаний и ряда европейских. По ее словам, то же самое происходит и с Киевом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.