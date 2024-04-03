Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова
Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Исроила Исломова на свой арест. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
В отношении Исломова постановлением Басманного суда Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая. Ее оставили без изменений.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Исроил, а также его сыновья Диловар и Аминчон Исломовы обвиняются в совершении преступления по п.«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным СК РФ, еще один фигурант Шамсидин Фаридуни вовлек их в состав организованной группы с целью совершения нападения на концертный зал.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.