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Захарова заявила о планах Франции перебросить военных на Украину

Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины
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Фото: TASS/AP/Sergei Grits
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Французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину, заявила 3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что появляются новые сведения о подготовке Францией военного контингента.

«В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», — сказала дипломат в ходе брифинга.

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Ранее, 19 марта, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских Вооруженных сил».

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Позднее, в середине марта, Макрон указал, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

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