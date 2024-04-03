Реклама
Прямой эфир
Авто
В России произошло 193 ДТП за прошедшие сутки
Экономика
Мишустин допустил вхождение России в топ-4 экономик мира
Экономика
В России в марте выдачи ипотеки выросли в 1,5 раза
Мир
Госдеп США выразил обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО
Общество
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
Армия
Марочко рассказал об уничтожении четырех операторов БПЛА ВСУ под Синьковкой
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Общество
Патрушев заявил о ведущих к Украине следах теракта в «Крокусе»
Мир
Песков прокомментировал слова президента МОК о слежке за спортсменами из РФ
Экономика
Мишустин отметил рост ненефтегазовых доходов РФ на 25% в 2023 году
Общество
Главного инженера рудника «Пионер» арестовали по делу об обрушении горной породы
Мир
Патрушев указал на применение Киевом методов террористов из-за бессилия на поле боя
Политика
В Кремле указали на продолжение Киевом террористической политики
Общество
Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России
Общество
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Общество
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем
Сюжет:

Патрушев заявил о ложных сообщениях о минировании с Украины после теракта в «Крокусе»

Патрушев: после теракта в «Крокусе» начались звонки о минировании с Украины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» российским спецслужбам начали массово поступать ложные сообщения с Украины о минировании зданий. Об этом 3 апреля сообщил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий», — сказал он на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Патрушев заметил, что теракт был хорошо организован и сопровождался заранее режиссированным освещением СМИ в западных странах в нужном для них русле. По его словам, реакция Запада на произошедшее была показательной, так как там заявили о непричастности киевского режима к теракту.

«Характерна и неадекватная реакция [президента Украины Владимира] Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти», — сказал он.

Секретарь Совбеза РФ заверил, что все организаторы и спонсоры нападения понесут заслуженное наказание.

Патрушев также обратил внимание на то, что посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действиях против российской стороны.

Ранее в этот день секретарь Совбеза РФ заявил, что следы террористической атаки в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, Патрушев призвал учесть, что и эту и другие террористические организации создали США.

Вскрытая связь: задержанные в Дагестане иностранцы снабжали террористов из «Крокуса»
Ячейка, арестованная в Каспийске, планировала устроить еще один теракт в этом городе

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024