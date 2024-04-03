Патрушев заявил о ложных сообщениях о минировании с Украины после теракта в «Крокусе»

Сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» российским спецслужбам начали массово поступать ложные сообщения с Украины о минировании зданий. Об этом 3 апреля сообщил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий», — сказал он на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Патрушев заметил, что теракт был хорошо организован и сопровождался заранее режиссированным освещением СМИ в западных странах в нужном для них русле. По его словам, реакция Запада на произошедшее была показательной, так как там заявили о непричастности киевского режима к теракту.

«Характерна и неадекватная реакция [президента Украины Владимира] Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти», — сказал он.

Секретарь Совбеза РФ заверил, что все организаторы и спонсоры нападения понесут заслуженное наказание.

Патрушев также обратил внимание на то, что посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действиях против российской стороны.

Ранее в этот день секретарь Совбеза РФ заявил, что следы террористической атаки в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, Патрушев призвал учесть, что и эту и другие террористические организации создали США.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.