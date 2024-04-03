Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Анне Кикиной. Об этом стало известно 3 апреля. Это следует из указа, опубликованного 3 апреля на портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», — говорится в документе.

Также российский лидер присвоил Кикиной почетное звание летчика-космонавта РФ.

Ранее, 15 февраля, Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Как уточняется, он удостоен награды за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).

До этого, 5 февраля, Путин наградил космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики. Также он присвоил звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта РФ космонавту-испытателю Денису Матвееву за мужество и героизм при осуществлении длительного полета на МКС.

Орден был учрежден в мае 2023 года. Награда присуждается за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в его организации и реализации государственной политики в сфере космоса. Кроме того, орден могут получить и иностранные граждане за сотрудничество с РФ в соответствующей области исследования и использования.