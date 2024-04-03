Поступившие в ВС РФ после теракта в «Крокусе» выразили желание защитить сограждан

Новобранцы Вооруженных сил РФ, которые поступили на службу по контракту после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», выразили желание защищать сограждан от аналогичных угроз. Об этом мужчины рассказали 3 апреля в беседе с «Известиями».

«После страшных событий в Москве не хочу оставаться в стороне», — поделился вступивший в ряды Российской армии боец Олег Тернов.

Свое решение он также связал с тем, что намерен не допустить прихода подобной трагедии в свой родной город.

«Просто выполним задачу спокойно, чтобы детям нашим не довелось на это всё смотреть», — добавил контрактник Руслан Кудык.

Как сообщили в этот день в Минобороны РФ, с начала года на контрактную службы были набраны более 100 тыс. человек. При этом в последние 10 дней значительно выросло число желающих заключить контракты россиян — в данный период на службу в ВС РФ на договорной основе поступили около 16 тыс. граждан.

Большинство кандидатов назвали мотивом вступления в Российскую армию желание отомстить за погибших в результате теракта в «Крокусе», отметили в ведомстве.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, имея контакты на украинской стороне. Были арестованы 10 человек.

Ранее, 20 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году были набраны 540 тыс. военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию. Граждане продолжают идти в военкоматы и заключать контракты, подчеркнул тогда Шойгу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.