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Трамп назвал Байдена виновным в «кровавой бане» на границе США

Трамп обвинил Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Обстановка на южной границе США превращается в «кровавую баню» из-за нелегальных мигрантов, а виноват в этом президент Джо Байден. Такое заявление сделал экс-президент страны Дональд Трамп в ходе выступления в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган. Его слова приводит газета The New York Times во вторник, 2 апреля.

По мнению бывшего лидера Соединенных Штатов, в страну попадают «заключенные, убийцы, торговцы наркотиками, психически больные и террористы». Мигранты расселились по всей территории государства, и теперь каждый город может считаться приграничным по уровню криминала.

Трамп напомнил о произошедшем недавно убийстве 22-летней студентки медицинского факультета. В преступлении обвинили мужчину, оказавшегося мигрантом. Экс-президент упомянул несколько аналогичных криминальных историй, связанных с убийствами и распространением наркотиков, и подчеркнул, что нелегальная миграция ведет к снижению уровня безопасности.

«В первый же день я закрою границу, и мы начнем крупнейшую операцию внутренней депортации в истории нашей страны!» — цитирует экс-президента WisPolitics.

Заявления Трампа были поддержаны представителями полиции. Шериф округа Ван Бюрен Дэниел Эбботт добавил, что без помощи Белого дома с проблемой справиться гораздо сложнее.

«Открытая южная граница — это сердце беззакония и преступности, свидетелями которых вы являетесь… Нам нужно руководство на национальном уровне, которое готово разрешить этот кризис. Президент Трамп, без сомнения, является тем лидером, который нам нужен для выполнения этой работы», — сообщил шериф.

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28 марта после убийства американской студентки Лейкен Райли выходцем из Венесуэлы в штате Джорджия приняли закон об ужесточении миграционного контроля. Документ требует от местных правоохранительных органов тщательно проверять иммиграционный статус людей, находящихся под стражей, и сообщать о них федеральным иммиграционным властям.

Ранее, 1 марта, Трамп заявил, что президент Байден разрушает страну, позволяя людям из тюрем и сумасшедших домов нелегально попадать на территорию США. Кроме того, он назвал миграционный кризис настоящим вторжением, а нынешнего американского лидера — ужасным президентом, худшим за всю историю Соединенных Штатов.

20 февраля телеканал Fox News сообщил, что за период правления Байдена на территорию Соединенных Штатов проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в США при Байдене, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.

Еще в сентябре 2023 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что политики США слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему в южной части страны на границе с Мексикой.

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