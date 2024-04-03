Мезенцев рассказал о планах наладить авиасообщение между регионами в РФ и Белоруссии

Помимо рейса Брест – Москва, который будет запущен 3 апреля, в скором времени появится прямое авиасообщение с белорусскими городами у Владикавказа и Архангельска, ведется работа по налаживанию рейсов в другие точки на карте России, сообщил в интервью «Известиям» государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«В скором времени будут налажены рейсы во Владикавказ, Архангельск, в проработке сейчас рейсы в Тюмень, Ульяновск, Омск и ряд других городов, и это очень важно. Мы расширяем туристический потенциал, мы открываем друг для друга нашу географию, открываем наши города, поселки, наше пространство, а значит, наши души», — сказал он.

Работа в этом направлении ведется параллельно с решением других задач по гармонизации экономических отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства. В частности, Мезенцев отметил, что 2023 год стал рекордным для наших стран в плане товарооборота — он достиг отметки в $54 млрд. При этом $25 млрд — это объем экспорта из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мезенцева «Известиям»:

«Мы знаем свои перспективы, мы защищаем граждан Белоруссии и России»