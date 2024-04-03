Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет
Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить с полутора до трех лет. С таким обращением к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«В связи с тяжелой демографической ситуацией и высоким уровнем естественной убыли населения России правительству необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является вышеупомянутое ежемесячное денежное пособие. Данное пособие является особенно важным для родителей, находящихся в затруднительном материальном положении ввиду социальных или иных причин. Согласно анализу «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», большинство российских семей тратит на содержание ребенка — покупку еды, одежды, игрушек и так далее — до 30 тыс. рублей в месяц», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия» 3 апреля.
Также в нем отмечается, что для 75% семей данная сумма не превышает трети ежемесячного дохода, а для каждого пятого она составляет 30–50% дохода. При этом, по данным Федеральной службы государственной статистики, до 30% родителей не берут отпуск по уходу за детьми и стремятся сразу после рождения ребенка выйти на работу, говорится в обращении.
«Данная ситуация объясняется тем, что в случае ухода в отпуск по причине рождения ребенка доход семьи резко уменьшается и снижает уровень ее жизни. Особенно сильно это сказывается на одиноких родителях, которые в силу своего социального положения и отсутствия помощи от второго супруга вынуждены демонстрировать высокую экономическую активность для обеспечения себя и своего ребенка», — объясняет необходимость новых мер поддержки депутат.
29 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, озвучил предложение продлить программу «Семейная ипотека». Также глава государства сообщил, что в России запустят новый национальный проект «Семья». Кроме того, он предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.
Ранее, 18 декабря 2023 года, Путин заявил, что в России примерно через три года начнет улучшаться демографическая ситуация в связи с ожидаемым ростом рождаемости. Данная тенденция ставит перед государством задачу заблаговременной подготовки профессиональной инфраструктуры, подчеркнул он.