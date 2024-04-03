Реклама
Прямой эфир
Авто
В России доля продаж китайских автобрендов в 2023 году превысила 50%
Мир
СМИ сообщили о намерении НАТО создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву
Общество
Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет
Экономика
Прибыль производителей яиц и овощей в прошлом году выросла втрое
Общество
Адвокат Блиновской сообщила о ее готовности подписать соглашение с ФНС
Спорт
«Локомотив» одержал победу над «Трактором» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Происшествия
В Краснодарском крае при ДТП погиб спортивный тренер
Мир
Сунак потребовал от Нетаньяху тщательного расследования гибели сотрудников WCK
Происшествия
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали не менее 15 человек
Мир
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхзвуковой баллистической ракеты
Общество
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
Мир
Небензя заявил о решительном осуждении Россией ударов Израиля по Сирии
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии осведомленности о планах Израиля ударить по Дамаску
Мир
Интерпол разместит свои силы в Париже на время проведения Олимпийских игр
Мир
Блинкен указал на риск прямого конфликта с РФ из-за отправки войск США на Украину
Наука и техника
Умный сенсор на упаковке предупредит о повторной заморозке мяса

Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить с полутора до трех лет. С таким обращением к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«В связи с тяжелой демографической ситуацией и высоким уровнем естественной убыли населения России правительству необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является вышеупомянутое ежемесячное денежное пособие. Данное пособие является особенно важным для родителей, находящихся в затруднительном материальном положении ввиду социальных или иных причин. Согласно анализу «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», большинство российских семей тратит на содержание ребенка — покупку еды, одежды, игрушек и так далее — до 30 тыс. рублей в месяц», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия» 3 апреля.

Также в нем отмечается, что для 75% семей данная сумма не превышает трети ежемесячного дохода, а для каждого пятого она составляет 30–50% дохода. При этом, по данным Федеральной службы государственной статистики, до 30% родителей не берут отпуск по уходу за детьми и стремятся сразу после рождения ребенка выйти на работу, говорится в обращении.

«Данная ситуация объясняется тем, что в случае ухода в отпуск по причине рождения ребенка доход семьи резко уменьшается и снижает уровень ее жизни. Особенно сильно это сказывается на одиноких родителях, которые в силу своего социального положения и отсутствия помощи от второго супруга вынуждены демонстрировать высокую экономическую активность для обеспечения себя и своего ребенка», — объясняет необходимость новых мер поддержки депутат.

Папкам за деток: в России предлагают ввести «отцовский» капитал
За рождение третьего ребенка предлагают выдавать 1 млн рублей

29 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, озвучил предложение продлить программу «Семейная ипотека». Также глава государства сообщил, что в России запустят новый национальный проект «Семья». Кроме того, он предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

Ранее, 18 декабря 2023 года, Путин заявил, что в России примерно через три года начнет улучшаться демографическая ситуация в связи с ожидаемым ростом рождаемости. Данная тенденция ставит перед государством задачу заблаговременной подготовки профессиональной инфраструктуры, подчеркнул он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024