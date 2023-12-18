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Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы

Путин: через три года в России опять повысится рождаемость
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В России примерно через три года начнет улучшаться демографическая ситуация в связи с ожидаемым ростом рождаемости. Такой прогноз 18 декабря дал президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Глава государства напомнил, что уровень рождаемости в России всегда был волнообразным.

«Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх», — сказал Путин.

По его оценке, это будет связано с ростом количества молодых людей, которые достигнут трудового возраста — примерно на 2 млн с текущего уровня, то есть примерно с более 7 млн человек, почти до 10 млн.

Данная тенденция ставит перед государством задачу заблаговременной подготовки профессиональной инфраструктуры, подчеркнул Путин. При этом он выразил уверенность, что указанная задача будет непременно решена.

Папкам за деток: в России предлагают ввести «отцовский» капитал
За рождение третьего ребенка предлагают выдавать 1 млн рублей

Ранее, 21 ноября, депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект с предложением выдавать родившим ребенка до 25 лет женщинам пособие в 200 тыс. рублей. Зампред фракции Сергей Леонов выразил мнение, что эти деньги позволят купить всё необходимое для новорожденного.

До этого, 2 ноября, комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (ОП) РФ выступила с предложением ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в размере 1 млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей.

12 сентября Путин заявил, что в случае наличия в демографии минусовой тенденции преодолеть ее очень сложно. Он отметил, что демографические проблемы связаны с огромным количеством переменных. При этом российский лидер также сообщил, что продолжительность жизни в России растет.

В конце августа Путин назвал ситуацию с рождаемостью в РФ сложной. Он также отметил необходимость дополнительно поддержать будущих мам и семьи, чтобы добиться перелома в демографической ситуации в стране.

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