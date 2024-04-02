В ООН осудили атаки на гражданскую инфраструктуру

Атаки на гражданскую инфраструктуру должны быть прекращены, ООН выступает против таких нападений. Таким образом официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал удары беспилотников в Татарстане.

«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он в ответ на запрос ТАСС.

Власти Татарстана во вторник, 2 апреля, сообщили об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) предприятий в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» также рассказали об ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по общежитию. В результате него пострадали семь студентов учебного заведения «Алабуга Политех». Все они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Кроме того, атака не вызвала серьезных разрушений зданий, работа предприятий не была нарушена.

Позднее мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что беспилотник, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в городе, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пострадавших и разрушений нет. Муллин отметил, что ситуация находится под контролем властей и оперативных служб.

Следственный комитет (СК) РФ начал расследование по факту атак Вооруженными формированиями Украины Татарстана, Белгородской области и Донецка.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.