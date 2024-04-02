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СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет (СК) РФ во вторник, 2 апреля, сообщил, что будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем официальном Telegram-канале.

«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка. Атака беспилотных летательных аппаратов произошла в Татарстане, в результате есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Власти Татарстана во вторник, 2 апреля, сообщили об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) предприятий в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» также рассказали об ударе БПЛА по общежитию. В результате него пострадали семь человек, атака не вызвала серьезных разрушений зданий, работа предприятий не была нарушена.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) МЧС сообщили, что все пострадавшие в результате атаки беспилотников — студенты учебного заведения «Алабуга Политех». Отмечалось, что тяжелых травм у пострадавших нет, все семеро человек находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

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Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление».

Позже мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что беспилотник, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в городе, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пострадавших и разрушений нет. Муллин отметил, что ситуация находится под контролем властей и оперативных служб.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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