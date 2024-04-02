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Кустурица заявил Путину о намерении экранизировать повесть Толстого «Казаки»

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует экранизировать повесть писателя Льва Толстого «Казаки», картина станет частью цикла экранизаций произведений русской классики. Об этом Кустурица рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Моя идея — сделать в новом мире некий русский триптих, три фильма. Первый называется «Инженер легких прогулок», это моя современная версия [Федора] Достоевского. Потом [Николай] Гоголь — «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», я думаю, что сейчас это очень важно сделать. Третий фильм будет «Казаки» Льва Николаевича Толстого», — поделился режиссер.

Кустурица отметил, что эта трилогия и экранизация романа «Лавр» Евгения Водолазкина могут стать заключительными работами в его режиссерской карьере.

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Ранее, 5 марта, Кустурица в беседе с «Известиями» раскрыл подробности о сюжете своего будущего фильма. Он уточнил, что планирует соединить сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». По словам режиссера, этот фильм может стать «самым важным в его жизни».

Кроме того, 21 марта, он заявил, что российский кинематограф должен искать свой путь в искусстве, а не следовать маршрутам Голливуда. Он выразил мнение, что и Россия, и Сербия не добьются чего-либо значительного, если будут подражать западному кинематографу.

В конце марта сербский кинематографист также посетил возглавляемый им международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Кустурица поделился, что фестиваль создан для молодежи, которая выезжают со своими оригинальными фильмами.

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