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Кустурица соединит «Идиота» и «Преступление и наказание» в своем фильме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сербский режиссер Эмир Кустурица в своем будущем фильме планирует соединить сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Об этом он рассказал «Известиям» 5 марта.

Он сообщил, что готовится к съемкам фильма «Преступление без наказания», в котором попытается соединить образы Родиона Раскольникова и князя Мышкина в один. По его словам, сюжет будет отличаться от классической версии романа Достоевского. В новом фильме Раскольников убьет преступников, которые «купили» Соню Мармеладову.

«В картине будет три части России — юг, Питер и Сибирь. Я думаю, что это будет самый важный фильм в моей жизни», — рассказал режиссер.

По его словам, это будет эксперимент, в котором главную роль играет синтез князя Мышкина и Раскольникова. Кустурица отметил, что подобное даже теоретически невозможно, но на практике подобных характеров, которые объединяются и содержат характеристики одного и другого, много.

Сербские лавры: как прошла встреча Кустурицы с Водолазкиным
Режиссер планирует снять по роману писателя картину на русском языке

В ноябре 2023 года Кустурица рассказал о работе над фильмом «Преступление без наказания». По признанию режиссера, это будет первый за всю его карьеру проект, целиком снятый на русском языке. Также режиссер планирует снять совместный проект с российским автором Евгением Водолазкиным — экранизацию книги писателя «Лавр», ставшую лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». По словам Кустурицы, сначала он снимет «Преступление без наказания», а затем займется «Лавром».

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