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Валуев назвал трактовку идей олимпизма главой МОК политически ангажированной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по-своему интерпретирует идеи олимпизма, и его трактование политически ангажировано. Об этом 2 апреля заявил «Известиям» бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев.

Он отметил, что изначально МОК продвигал идею олимпизма и мира по всей планете, устраивая раз в четыре года Олимпийские игры.

«Сегодня МОК превратился в ровно противоположную организацию. Это рога и копыта, которые зарабатывают очень много денег, за которые не отчитываются никому. Я понимаю, почему Томас Бах так трясется за свое кресло и как трясутся другие — те, кто хотят присутствовать на различных советах и структурах на должностях, которые приносят хорошую заработную плату», — заявил Валуев.

По его словам, организация изначально не принадлежала никакому государству, а сейчас глава МОК по-своему интерпретирует идеи олимпизма. По мнению депутата, его трактовка «очень политически ангажирована».

Он подчеркнул, что как когда-то в ответ на бойкот Олимпиады появились Игры доброй воли, сейчас готовятся «Игры дружбы». По словам Валуева, туда пригласят всех желающих, кто хочет посоревноваться с сильнейшими спортсменами, а победители услышат гимн своей страны.

«Это абсолютно правильно. Это абсолютно созвучно всему тому, что записано в Олимпийской хартии», — заключил он.

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Ранее в этот день пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой МОК. Основной темой разговора стал заговор западных стран в отношении «Игр дружбы» в России, о котором в ходе предыдущего пранка рассказал глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Бах стал уговаривать «африканского политика» помешать африканским странам отправить своих спортсменов на «Игры дружбы». Он также указал на то, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ.

Ранее, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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