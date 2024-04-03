«Имея впереди лишь одного нападающего, мы рвали соперников на части»

В «Спартаке» Абаскаля есть острые, заряженные на ворота форварды, но им не хватает поддержки остальными линиями, полагает Олег Романцев. Один из самых титулованных российских футбольных тренеров был шокирован отставкой Ивича из «Краснодара», понял причины провала «Динамо» в матче с «Ростовом» и верит в наших легионеров в Европе. Об этом и не только восьмикратный чемпион России поговорил с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом».

«Не увидел игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева»

— Вас удивила потеря очков «Зенитом» в Самаре, а также поражение «Динамо», которое оказалось в числе претендентов на чемпионство?

— То, что «Зенит» увез из Самары только ничью, означает только одно: на большее чемпион не наиграл. Ведь он и по составу, и по классу сильнее. Всё остальное — лирика. И в таких матчах, когда тебе в спину дышат конкуренты, без стопроцентной собранности и предельной самоотдачи своего не добиться. А у «Крыльев» всё это нашлось, за что их наверняка благодарили не только болельщики, но еще и не ожидавший такого подарка «Краснодар».

Что касается разгрома «Динамо», то готов повторить слова Карпина, заявившего, что такого счета он не ожидал. Предвижу, что кто-то найдет оправдание такому провалу в давлении, которое навалилось на команду после включения в золотую гонку. Ведь победа над «Ростовом» могла вывести ее в лидеры. Но именно в таких ситуациях и проверяется, насколько ты готов забраться на вершину.

Личка сказал, что в подготовке к матчу не принимали участие 11 сборников, присоединившихся в последний момент. Это вполне могло сыграть свою роль. Дальние перелеты, смена часовых поясов — всё это бесследно не проходит. «Динамо» пропустило тяжелый удар. Но сильную команду такие моменты только закаляют, а слабая может и дальше посыпаться. Вот следующий матч РПЛ со «Спартаком» и станет ответом на вопрос, в каком статусе клуб пойдет дальше.

— Интересно ваше мнение и про центральную игру тура в Черкизово.

— В матче «Локомотива» и «Краснодара» борьба шла все 98 минут, уйма голевых моментов, неясная развязка до финального свистка. Резали глаз только грязноватая игра, имитация травм и частые апелляции к Безбородову. Первый гол — несчастный случай с Сулеймановым. Надеюсь, что в команде парня поддержат и успокоят. Что касается мяча Глушенкова, то он стал логичным завершением матча. На мой взгляд, ничья полностью отражает соотношению сил соперников. Игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева я не увидел. Команда еще действует по старым лекалам. По-иному и быть не может, перестройка — вопрос не одного дня. Потому 1:1 в гостях с новым тренером — не худший вариант для краснодарцев.

— Увольнение Ивича из «Краснодара» — неожиданность для вас?

— Когда убирают тренера из команды, которая завершает первую часть сезона на первом месте, то для любого нормального человека это — шок. Но в современных реалиях, когда судьба тренера зависит не от результата его работы, а от решения хозяина клуба, остается только развести руками: кто платит, тот и заказывает музыку. А какой она окажется для «Краснодара» и его болельщиков, покажет финиш. Прогремят победные фанфары — значит, расставание было оправданным, а если что-то из траурного репертуара — то это повод для грустных воспоминаний со вздохами.

Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому, с нуля создавшему профессиональный клуб, красавец-стадион и академию. Это человек, для которого футбол — часть жизни. Но я не знаю, что происходит внутри клуба и самой команды, как складывались там отношения между его хозяином и Ивичем, на каких условиях заключался контракт. А без этого невозможно делать какие-то выводы. Могу лишь сказать, что даже два поражения подряд — не повод для столь поспешного решения. Но если вернувшийся в команду Мурад Мусаев приведет ее к золоту, то без сожаления принесу извинения за свои сомнения.

«Несмотря на все запреты, у сборной и ее тренера есть будущее»

— После рестарта РПЛ «Спартак» не забил ни одного гола — связана ли эта серия с отсутствием Квинси Промеса?

— Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трех матчей без голов. Понятно, что огорчить «Зенит» на его поле — дело непростое. Но уж «Факелу» дома можно и нужно забивать! Да и оборона «Урала» не из самых крепких в чемпионате. Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Соболев, Бонгонда, Игнатьев, Угальде — форварды острые, заряженные на ворота, с голевым чутьем. Значит, дело здесь в чем-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями.

Помню, как в мои тренерские времена наша атака держалась на плечах полузащиты. И зачастую, имея впереди лишь одного нападающего — Радченко, Юрана, Ширко или Робсона, — мы рвали соперников на части! Причем немало забитых мячей было на счету наших полузащитников — Цымбаларя, Титова, Тихонова, Баранова, Булатова. А как рвались вперед из обороны Онопко с Никифоровым! Так что атака — дело общее.

— Ожидали ли, что России удастся разгромить крепкую Сербию, показав игру, которая так радовала наших болельщиков на ЧМ-2018?

— Признаюсь, разгрома не ожидал. А вот в то, что встречу с таким серьезным соперником наши ребята проведут с предельным настроем и желанием победить, верил. И не ошибся, чему рад даже больше, чем итоговому счету. Чувствовалось, что им хотелось проверить себя против игроков «Милана», «Фулхэма», «Ювентуса»... Хотя и у нас были свои «европейцы»: Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Миранчук, которые отведенное им игровое время отработали на совесть. Это звено уже сейчас можно считать мотором команды, определяющим ее лицо.

В сравнении с разгромом в Белграде (0:5) в 2020-м на этот раз у нас всё получалось: работали фланги, остро подключались защитники, терзал оборону колючий Тюкавин. Что касается сербов, то ожидаемой мощи они не показали. Возможно, сказалось удаление Гайича. Хотя это не повод для громкого заявления Драгана Стойковича, посчитавшего, что именно красная карточка защитнику убила игру.

А мы в тот вечер увидели свою команду организованной, собранной и полной желания победить, что и впрямь напомнило ее образца 2018-го. Значит, несмотря на все запреты, у сборной и ее тренера есть будущее. Для нас, болельщиков, это самое главное.

— Не считаете ли, что в товарищеских матчах арбитрам не стоит прибегать к настолько радикальным наказаниям, как удаление Гайича в самом начале?

— Возможно, болельщиками этот матч и воспринимался как товарищеский. А вот для тренеров, которые хотели максимально проверить состояние своих команд, он был контрольным. Сербы проводили важную репетицию перед Евро, что подтвердила горячая реакция Стойковича на удаление Гаийча и поражение. Выяснилось, что, оставшись в меньшинстве, его подопечные не сумели перестроиться и оказались не готовыми к такому повороту событий. А это тревожный звонок! Ведь нет гарантии, что в такую же ситуацию сербы не попадут и на чемпионате Европы. Так что это повод для размышлений.

Что касается предложения отказаться в таких встречах от красных карточек, то это уже будет футбол без правил. Удаляя Гайича, арбитр прежде всего думал о своей профессиональной репутации, не позволявшей принимать иное решение. Так что товарищеским этот матч можно считать, только исходя из братских отношений между нашими странами. Что ни в коей мере не дает оснований вступать в противоречие с правилами игры.

«Контракт легионера — это еще и проверка на прочность»

— После матча с Сербией Карпин отметил, что Захарян стал быстрее принимать решения на поле. То же относится и к Головину с Алексеем Миранчуком. Говорит ли это о том, что быстрота игрового мышления — одно из главных требований европейского футбола, чего нам зачастую не хватает?

— Согласен с Валерием: в действиях каждого из этой троицы появились черты европейского стиля. Они стали качественнее работать с мячом, стараются поскорее расстаться с ним, добавляя скорости атаке и не позволяя сопернику перестроиться в обороне.

При характерной для Европы жесткой опеке по всему полю это важное качество. Промедлишь — можешь потерять мяч и пропустить ответный ход соперника. Таковы требования. И чем быстрее их усваиваешь, тем больше шансов заиграть в основном составе. Кому-то это удается сразу, а кому-то нужно время, которого у легионера в обрез, — на тебя затрачены деньги, поэтому давай их отрабатывай! Тот же Головин не сразу вышел на лидерские позиции в «Монако». Но все-таки доказал, что в нем не ошиблись. Не очень гладко начинал в «Аталанте» Миранчук, имя которого сейчас всё громче звучит в серии А. Теперь вот набирает в «Сосьедаде» Захарян, который тяжело встраивался в новую команду. И наверняка это радует Карпина, который и сам поиграл в этом клубе.

Помню, когда уезжал в Италию Аленичев, я не сомневался, что с его быстротой мышления и умением чувствовать партнеров у Димки всё получится. И не ошибся. Как не ошибся и в зарубежной карьере Мостового с Карпиным. Уверен, что, окажись в свое время в «Баварии» Титов, и он бы в бундеслиге не затерялся. Потому что знал: Егор — мужик с настоящим характером, без которого большим игроком не становятся. И это особенно важно, поскольку тонкостям европейского футбола не учат. Клуб тебя купил, а дальше смотри, осваивайся, учись. Сумеешь проявить волю, перетерпеть трудности — выживешь! Других вариантов нет. И контракт легионера — это не только переход на европейские игровые рельсы, но еще и проверка себя на прочность. Похоже, Головин, Миранчук и Захарян это поняли.