На трибунах стало тише: в РПЛ провели первый тур после трагедии в «Крокусе»

Возобновив выступление в чемпионате России по футболу после трехнедельной паузы, команды почтили память жертв в «Крокус Сити Холле» минутой молчания, прошедшей перед стартовым свистком о начале каждого из восьми матчей. Также Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о благотворительной акции, направленной на помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта, произошедшего 22 марта. Количество голов, забитых в прошедшем 22-м туре, умножат на 1 млн рублей. Итоговую сумму в 18 млн рублей направят в российский Красный Крест. В спортивном плане тур отметился тотальным провалом лидеров: ни одна из команд из первых шести мест турнирной таблицы не смогла одержать победу.

«Динамо» – «Ростов»

На матч против «Ростова» «Динамо» пригласило администратора VIP-ложи «Крокус Сити Холла» Софию Мейер и подрабатывавшего там гардеробщиком школьника Артема Донскова. Они были среди тех, кто выводил людей с территории объекта во время теракта и тем самым спас их жизни.

Среди тех, кого выводила София Мейер, были известный телекомментатор Виктор Гусев и его жена, пошедшие в этот вечер на концерт группы «Пикник». Перед матчем «Динамо» – «Ростов» он вышел на поле вместе с Мейер и Донсковым и произнес благодарственную речь. Гусев и Донсков нанесли символический удар по мячу.

Также «Динамо» пригласило хирурга Максима Ледовского, работающего в красногорской больнице, принимавшей раненых. Он ударил в традиционный динамовский гонг на трибунах, в который обычно бьют за пять минут до окончания основного времени матча на «ВТБ Арене». Кроме того, «Динамо» объявило о передаче семьям, которых затронул теракт, выручки от этого матча, а людям, сдавшим кровь, оформило абонементы на свои домашние игры до конца сезона.

Сама встреча оказалась провалена бело-голубыми, перед паузой почти догнавшими лидирующий «Зенит». После первого тайма «Ростов» вел 3:0 благодаря голам Кирилла Щетинина, Данила Глебова и Мохаммада Мохеби. Последний вскоре после паузы забил еще один мяч. «Динамо» ответило лишь голом Бителло ближе к концу встречи.

Подопечные Марцела Лички остаются на третьем месте с отставанием в три очка от лидера и форой в пять очков от преследующих их ЦСКА и «Локомотива». «Ростов» выиграл все три матча чемпионата после зимней паузы. Он остается на девятом месте, но находится всего в трех баллах от четвертого и пятого. На следующий день после игры, 30 марта, игроки и тренерский штаб донского клуба приехали к стихийному мемориалу возле «Крокус Сити Холла» и возложили там цветы. Несколькими днями ранее это сделали и динамовцы.

— Мы все тяжело отреагировали на трагедию — иначе воспринимать это невозможно, — сказал «Известиям» футболист «Ростова» Кирилл Щетинин. — Могу только принести соболезнования родным и близким погибших и пожелать здоровья пострадавшим. Хорошо, что футбольное сообщество не осталось в стороне от случившегося и, как смогло, откликнулось на него. Что касается матча, то мы сделали всё для победы над «Динамо». Сыграли максимально агрессивно, как делаем это всегда. Просто в некоторых матчах прессингуем соперника, но не получается забить, а в прошедшем это удалось сделать. Постараемся продолжить в том же духе.

«Локомотив» – «Краснодар»

Увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» до сих пор остается одной из главных сенсаций нынешнего сезона. При нем южный клуб впервые в своей истории стал бороться за золото и ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата. Но две осечки в мартовских матчах РПЛ, а также вылет из Кубка России привели к отставке серба. Команду принял Мурад Мусаев, уже работавший главным тренером в 2018–2021 годах.

После паузы в две с половиной недели на выборы президента РФ и игры сборных «Краснодар» получил возможность доказать, что смена тренера не была сумасбродством основателя и владельца клуба Сергея Галицкого. Казалось, хотя бы в первом матче эта рокировка сработает.

На 10-й минуте после хитрого навеса с углового на ближнюю штангу в Эдуарда Сперцяна Тимур Сулейманов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. В дальнейшем большую часть матча «Краснодар» был близок к тому, чтобы удвоить свое преимущество, но не воспользовался созданными моментами, за что поплатился на 81-й минуте, когда Максим Глушенков сравнял счет.

В оставшееся время обе команды могли вырвать победу, но в итоге встреча так и закончилась вничью — 1:1, что усложняет жизнь и тем, и другим: «Краснодар» упустил шанс вернуться на первое место, а «Локомотив» не смог приблизиться к первой тройке и воспользоваться провалом «Динамо».

— Видно, что «Краснодар» пытается играть комбинационно, как того хочет Галицкий, всё время атаковать, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — В матче с «Локомотивом» это получалось, но команду подвела реализация моментов. Трудно сказать, насколько сейчас оправдывает себя смена тренера. Слухи о конфликте Галицкого с Ивичем из-за стиля игры «Краснодара» ходили еще осенью. Известно, что Ивич готов был поступиться атакующим стилем в какие-то моменты, чтобы добиться результата. И пострадал, как только результат ухудшился. Мусаев в этом плане знает требования владельца клуба, с которым раньше долго работал. И способен поставить тот футбол, которого хочет руководство. А позволит ли это бороться за чемпионство, покажет время, но пока не стал бы списывать «Краснодар» со счетов в борьбе с «Зенитом».

Если бы «Краснодар» вечером 31 марта удержал победу над «Локомотивом», то вернулся бы на первое место, так как сутками ранее лидирующий петербургский «Зенит» сыграл в гостях вничью с самарскими «Крыльями Советов» и опережает «быков» на два очка. Идущий четвертым ЦСКА упустил на выезде победу над аутсайдером чемпионата «Сочи» — армейцы вели 2:0, но сыграли вничью 2:2. Они отстают от замыкающего первую тройку «Динамо» на пять очков и идут вровень с «Локомотивом».

Позади них (с разницей в один балл) — московский «Спартак», сыгравший дома вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0). Красно-белые после зимней паузы не одержали ни одной победы в трех матчах чемпионата и даже ни разу в них не забили. Сравнялся с ними по очкам казанский «Рубин», взявший на своем поле верх над грозненским «Ахматом» (2:1).

Также в прошедшем туре воронежский «Факел» не смог обыграть в родных стенах «Оренбург» (0:0), а идущая предпоследней калининградская «Балтика» победила дома «Пари Нижний Новгород» (2:0).