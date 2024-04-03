Треть россиян начинают чаще посещать спортзал перед летним сезоном

Около трети (31%) россиян начинают активно посещать тренировки, чтобы подготовиться к летнему сезону, отпуску или к какому-либо важному событию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами сети фитнес-клубов Pride Fitness. Результатами они поделились с «Известиями» 3 апреля.

Отмечается, что осознанные спортивные нагрузки есть больше чем у половины опрошенных: 13% тренируются в фитнес-клубах самостоятельно, 5% — с тренером, 3% ходят на групповые тренировки, а еще 37% занимаются дома или на улице. Кроме того, 11% отметили, что периодически добавляют в свою жизнь немного физической активности. Не занимаются спортом совсем только 32% опрошенных.

Однако даже среди тех, в чьей жизни спорт обычно присутствует, регулярными тренировками могут похвастать только 18% респондентов. 51% ходят на фитнес в зависимости от настроения и возможности, 17% россиян начинают активно посещать тренировки только перед летним сезоном, а еще 14% — перед отпуском или важным событием.

«Этот тренд подтверждается и посещаемостью фитнес-клубов. По данным нашей сети, осенью и зимой как минимум дважды в неделю в спортзал ходит примерно каждый третий обладатель клубной карты, а вот весной это уже каждый второй. Также весной традиционно вырастают продажи абонементов», — отметила коммерческий директор сети фитнес-клубов Pride Fitness Ирина Исаева.

При этом в целом только 29% россиян вообще никак не следят за своей фигурой, еще 36% стараются всегда поддерживать себя в форме. Остальные, как правило, начинают усиленно заниматься собой перед теплым временем года: 7% увеличивают интенсивность и частоту тренировок, 8% начинают уделять больше внимания ЗОЖ в целом, а 20% начинают следить за питанием и садятся на диету.

«Многие действительно стремятся похудеть и привести себя в форму к лету, а ближе к наступлению осени забрасывают спортзал и забывают о правильном питании. Однако такой подход нельзя назвать здоровым и полезным, более того — с каждым годом сбросить за пару месяцев накопленные за холода килограммы будет всё сложнее. Гораздо правильнее, когда хотя бы минимальные спортивные нагрузки и здоровый рацион являются привычным образом жизни круглый год. Это положительно влияет не только на внешний вид, но и на самочувствие в целом», — подчеркнула Исаева.

Так, согласно опросу, среди тех респондентов, кто регулярно занимается спортом, 41% отметили улучшение настроения, 39% — стабилизацию веса, 35% — повышение работоспособности. Кроме того, у 32% благодаря фитнесу наладился сон, а у 24% снизился стресс.

В июне 2023-го тренер Илья Франк посоветовал добавлять больше соли в пищу во время питания после фитнеса. Для восполнения запаса углеводов после физических нагрузок тренер рекомендовал отдавать предпочтение крупам. Их компоненты способны ослаблять распад белков, возникающий после занятий спортом.