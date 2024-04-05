Шортс знает что: почему короткие ролики могут быть опасны для психики

Умные гаджеты освободили людей от множества дел, отнимающих время. Получить информацию, записаться к врачу, оформить нужную справку, сделать покупки можно в буквальном смысле не сходя с места. Однако по иронии судьбы пользователи фактически возвращают выигранное время гаджетам, убивая часы за просмотром ненужного контента. Кому врачи ставят диагноз «шея мобильного телефона», что такое дофаминовая петля и могут ли интернет-зависимые родители отвлечь подростков от смартфонов — в материале «Известий».

Склоненный к экрану

Доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш считает, что негативные последствия от использования смартфона можно разделить на две категории: вред для тела и отрицательное воздействие на нервную систему.

— В последнее время появился термин «шея мобильного телефона». Это дословный перевод англоязычного обозначения нового диагноза. Когда человек постоянно склоняется к экрану телефона, происходят изменения в шейном отделе позвоночника; ухудшается приток крови к головному мозгу и отток от него. В результате снижается концентрация внимания, появляются боли и тяжесть в голове , — комментирует эксперт.

По словам врача, неправильное использование мобильного телефона отрицательно сказывается и на внешнем виде: шея некрасиво выдвигается вперед и кажется короче, плечи сутулятся, изменяется осанка. Из-за нарушения кровообращения меняется работа лимфатической системы, задача которой — выводить из организма избыток жидкости. При наличии проблем с оттоком лимфы нарушается обмен веществ, человек выглядит более зрелым по сравнению со своим исходным возрастом. Неестественное положение опорно-двигательного аппарата провоцирует скованность, зажатость, боли в области плечевого пояса, онемение рук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Офтальмолог, офтальмохирург, заведующая отделением офтальмологии ООО «Открытая клиника» Анна Семакина отмечает, что кровоснабжение глаз сильно зависит от здоровья позвоночника, особенно его шейного отдела. Поэтому важно находить правильное положение при работе с гаджетами. Когда человек «сидит в смартфоне», спину следует держать ровно. А чтобы смягчить нагрузку для глаз, эксперт советует придерживаться простых правил.

— В настройках установите комфортный для глаз режим яркости и мерцания. Избегайте прямого попадания солнечного или искусственного света на монитор во избежание бликов. Клавиатуру и цвет фона лучше выбрать светлые — от темных быстрее устают глаза, — подсказывает Анна Семакина.

По словам врача, чем больше монитор, тем он безопаснее для глаз. В любом случае расстояние от глаз до смартфона должно быть не меньше 40 см.

— При работе с гаджетами каждые 45 минут или час необходимо вставать и делать небольшую разминку. Достаточно покрутить головой, подвигать плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой, — комментирует эксперт.

Офтальмолог советует пить больше воды, если приходится подолгу проводить время за компьютером. Это полезно, в частности, для здоровья глаз, а также для суставов, которые находятся в скованном положении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фастфуд для мозга

Врачи предостерегают о возможных негативных последствиях для нервной системы и психики. Длительное листание ленты и просматривание видеороликов специалисты называют фастфудом для мозга, проводя аналогию с употреблением вредной пищи. Любитель быстрой еды «подсаживается» на нее и уже не получает удовольствия от простого и полезного рациона. В случае с роликами наблюдается похожая реакция: мозг попадает в зависимость от постоянно сменяющихся образов и старательно избегает более сложных задач. У потребителя информационного «фастфуда» появляется рассеянность, забывчивость, он хуже усваивает действительно важную информацию.

— Когда мозг получает примитивный контент, то качество мыслительной деятельности снижается. Человеку труднее сосредотачиваться на научных проблемах и важных задачах. Из-за постоянно сменяющихся коротких роликов или постов мозг не успевает анализировать информацию, теряется качество восприятия. Люди жалуются на нервозность, тревожность, нарушения сна, негативные эмоциональные реакции, — комментирует Владимир Белаш.

Деятельность мозга невролог сравнивает с физической активностью. Наш главный орган, как и мышцы, должен постоянно качественно работать, иначе он атрофируется.

— Мы ходим в спортзал и поднимаем штангу или гантели; мышцы растут, развиваются и крепнут. А если забросить такие занятия и лежать на диване, то мышечная масса уходит, человек слабеет. Аналогичная ситуация и с мозгом. Он перестает работать, как только теряет полноценную нагрузку и начинает лениться. Тогда замедляются все процессы, связанные с высшей психической деятельностью, — комментирует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дофаминовая петля

Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова подчеркивает, что зависимость от видеороликов специалисты в первую очередь связывают с так называемым быстрым дофамином — нейромедиатором, который вырабатывается, когда человек получает удовольствие. При этом играет роль и «клиповое мышление», о котором еще в конце XX века писали канадский философ Маршалл Маклюэн и американский футуролог Элвин Тоффлер.

— Такое фрагментарное мышление основано на восприятии картинок и быстрой обработке информации с большим привлечением функции воображения , — рассказывает Дарья Серебрякова. — Подобное усвоение информации можно назвать пассивным, поскольку ее предоставляют человеку в адаптированном, «пережеванном» виде.

Так как восприятие зрительного «фастфуда» не требует приложения каких-либо усилий, «гормоны удовольствия» при смене картинок вырабатываются легко и быстро . В этом коварство информационной жвачки. Получение легкодоступных эндорфинов и дофаминов вызывает развитие так называемой дофаминовой петли — постоянной погони за новой дозой удовольствия.

— Можно назвать это информационной булимией. Человек понимает вредоносность и бессмысленность потребления большого объема ненужной информации. Он даже испытывает сильное чувство вины, но потребляет всё больше и больше подобного контента, — комментирует Дарья Серебрякова.

Эксперт обращает внимание: чем примитивнее информация, тем большей популярностью она пользуется. «Видосики» с котиками сменяются низкосортным юмором и сплетнями. Виртуальная реальность фактически уводит пользователя от проблем и переживаний.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Срабатывает стратегия избегания соприкосновения со своими негативными чувствами, ухода от реальности. Но чем больше человек «сидит в телефоне», тем больше нарастает чувство вины, бессознательная тревога, потому что где-то в глубине себя он периодически возвращается к мыслям, от которых бежит, — продолжает клинический психолог.

Когда появляется задача, требующая умственной деятельности и концентрации, применения интеллектуальных усилий, у человека возникают сомнения в себе. Это происходит, в частности, и потому, что от хронического просмотра однотипных видео ухудшаются когнитивные функции, в первую очередь способность к концентрации внимания.

— Ухудшается функция мышления, способность к творчеству, а также к переработке информации и выработке своего неповторимого авторского продукта, материала, контента. Всё это происходит потому, что «расслабляются» нейронные сети , — комментирует клинический психолог.

«Конкуренцию» бездумному и в меру позитивному просмотру видеоконтента о кошечках и собачках составляет думскроллинг — болезненное погружение в новостную ленту, постоянное желание читать и смотреть негативную информацию. Клинический психолог обращает внимание и на пользователей, которые регулярно «насыщаются» избыточным чувством зависти, изучая странички благополучных блогеров.

— Надо отметить, что людям свойственно просматривать однообразный контент, который находится на поверхности сознания, в нашей «оперативной программе». И, соответственно, доступ к более важным и сложным «файлам» оказывается как будто закупорен, захламлен и затруднен, — предостерегает клинический психолог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Когда человеку требуется подключить функцию воображения и креатив для своей умственной деятельности, на первый план выходят ассоциации и образы из контента, который постоянно на виду. А сложные факты и сравнения прячутся за грудой информационного хлама.

Детская болезнь

С точки зрения врачей бесконтрольное использование гаджетов и чрезмерное увлечение информационной жвачкой наиболее опасны для детей и подростков, поскольку их жизненно важные системы и органы еще только формируются.

— У несовершеннолетних выше, чем у взрослых, риски нарушения осанки и проблем со зрением, когда они сидят, наклонившись вперед и приблизив смартфоны к глазам. Появляется не только дополнительная нагрузка на зрительный анализатор, но и зажимаются все структуры позвоночника со стороны шеи, — рассказывает невролог Владимир Белаш.

Невролог отмечает, что увлеченные второсортным интернет-контентом школьники, как правило, менее усидчивые, у них наблюдается дефицит внимания. Подростки хуже сосредотачиваются на решении трудоемких задач, им сложнее читать книги, для них характерны эмоциональные перепады. Школьнику постоянно хочется залезть в телефон и как можно дольше «сидеть» в гаджете, просматривая ролик за роликом. Развивается зависимость от примитивной информации.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

— Злоупотребление таким контентом опасно для детей, поскольку у них могут не сформироваться навыки произвольной саморегуляции умственной деятельности, концентрации над текстом без картинок. Кроме того, подобная информация действует как сильнейший разрушитель воли , — комментирует Дарья Серебрякова.

Бороться и искать

«Залипание в смартфоне» — одна из самых распространенных причин конфликта взрослых и детей. В пылу борьбы родители грозятся заменить современные устройства на устаревшие кнопочные телефоны. Педагог-психолог Академии джаза Ирина Лободина подчеркивает, что надо не бороться с гаджетами, поскольку это уже часть нашей жизни, а создавать здоровую конкуренцию уходу в виртуальный мир. Конкурировать с бесцельным времяпрепровождением помогут разносторонние интересы, живое общение с близкими людьми, качественный досуг.

— Подростки по разным причинам «сидят» в смартфонах. В первую очередь дело в отсутствии принимающего, здорового контакта со стороны родителей. Взрослые постоянно критикуют детей, зачастую без веского повода, предъявляют им претензии, редко одобряют и скупятся на объятия. А гаджет «принимает» подростка таким, какой он есть , — рассуждает Ирина Лободина.

Еще одной проблемой, уводящей ребенка в виртуальную реальность, педагог-психолог считает дефицит так называемой насмотренности — визуального опыта и эрудиции. Такой опыт складывается из впечатлений от путешествий, походов в театры и музеи, отдыха на природе, многообразия семейных традиций. И если подобных впечатлений недостаточно, то поделиться информацией может огромный мир, который всегда под рукой в телефоне.

— Большое значение для детей имеет образ жизни пап и мам. Если взрослые по разным причинам проводят много времени в интернете, заменяя живое общение на обмен репликами в смартфоне, то неудивительно, что подростки подсознательно копируют родителей , — предостерегает педагог-психолог.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Ирина Лободина советует также не забывать, что жизнь быстро меняется и подрастающему поколению необходимо осваивать новые виды деятельности, чем и занимаются дети, используя компьютеры.

— В гаджетах действительно располагается зона развития и создаются условия для освоения многих навыков. С помощью интернета люди изучают программирование, пишут музыку, осваивают языки, учатся создавать фильмы и ролики. Гаджеты помогают управлять временем, развивают скорость реакции и принятия решений, учат доводить начатое до конца, — комментирует педагог-психолог.