Вован анонсировал продолжение пранка с главой МОК Томасом Бахом

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов), который вместе с Лексусом (Алексеем Столяровым) пообщался от имени «высокопоставленного африканского политика» с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, рассказал 2 апреля «Известиям» подробности беседы, а также анонсировал следующую часть пранка.

Кузнецов отметил, что политизация спорта происходит давно. По его словам, российская олимпийская сборная является одной из сильнейших в мире и для многих она стала большой проблемой в плане конкуренции.

«Конечно, Игры дружбы, которые они (МОК. — Ред.) так страстно хотят запретить, — это тоже удар. Они боятся, что Олимпиада перестанет быть таким знаковым событием, спонсоры уйдут», — подчеркнул он.

Пранкер рассказал, что МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также Евросоюз (ЕС) разработали целый план по запрету спортсменам из разных стран приезжать на Всемирные игры дружбы, которые запланированы в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

«Сначала WADA выпустило специальное заявление о том, что оно не поддерживает Игры дружбы, потом МОК, потом ЕС», — уточнил Вован, добавив, что эти «документы» якобы могут легитимизировать запрет африканским спортсменам приезжать в Россию.

Кроме того, Кузнецов поделился, что через неделю выйдет также продолжение разговора.

«Баху теперь надо думать не об Играх дружбы, а о собственном кресле, потому что у нас еще выйдет третья часть разговора, где он предстал просто жалким и глупым человеком. <…> Баху сейчас надо заботиться о себе в первую очередь, потому что кресло его очень сильно пошатнулось», — сказал пранкер.

Он предположил, что Бах планировал изменить олимпийские правила, чтобы остаться главой МОК еще на один срок.

Вован и Лексус пообщались с главой МОК Бахом ранее в этот день. Он рассказал, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ. В том случае, если они показывают поддержку российского правительства, им запрещают принимать участие в Олимпийских играх.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Бах сделал пранкерам «грязносердечное признание» в том, что наблюдательная комиссия МОК следит за соцсетями российских спортсменов. По словам дипломата, признания в просьбе к украинской стороне «следить за российскими атлетами» должны стать предметом расследования.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.