Захарова назвала признание Баха пранкерам «Уотергейтом» для МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) сделал пранкерам «грязносердечное признание». Об этом 2 апреля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала признание Баха пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в том, что наблюдательная комиссия МОК следит за соцсетями российских спортсменов, а также за их публичными высказываниями на предмет поддержки действий правительства РФ.

«Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах явился к пранкерам с грязносердечным признанием <...> Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — написала она,

По словам Захаровой, отношения Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, а также признания в просьбе к украинской стороне «следить за российскими атлетами» должны стать предметом расследования. Она также указала на то, что кулуарные договоренности немцев с новой стороны подсвечивают допинговый скандал, который в свое время несправедливо выбил из спортивной колеи немало россиян.

«Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха», — подытожила представитель МИД.

Ранее в этот день пранкеры Вован и Лексус от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой МОК Бахом. Он рассказал, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ. В том случае, если они показывают поддержку российского правительства, им запрещают принимать участие в Олимпийских играх.

Ранее, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

«Уотергейтом» называют политический скандал в США в 1972–1974 годов, который закончился отставкой президента страны Ричарда Никсона. Тогда группа лиц, занимавшаяся сбором средств на избирательную кампанию Никсона, установила подслушивающие устройства в штабе его политического оппонента — демократа Джорджа Макговерна, расположенном в здании «Уотергейт». Благодаря журналистскому расследованию это стало достоянием общественности и глава государства сложил полномочия. Само слово вошло в политический словарь, означая скандал, ведущий к краху карьеры главы государства или политического деятеля.